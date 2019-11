De Adrian Cochino,

UPDATE 13.45 – Republica Moldova are un nou guvern

Guvernul Chicu a fost votat de 62 de deputați din PSRM, PDM și un independent.

Deputații din blocul electoral ACUM au anunțat că nu vor participa la vot și au părăsit sala de ședință.

UPDATE 13.10 – ”Un Guvern care va aranja drumul lui Dodon spre prezidențiale”



„Așteptarea de a fi numit premier l-a consumat pe domnul Chicu. Toată încercarea de a ambala acest Guvern într-o haină tehnocrată nu ține. Avem un guvern PDM-PSRM, nici măcar PSRM-PDM ci PDM-PSRM. Trei instituții în stat vor fi concentrate în mâinile lui Dodon: Președinția, Președinția Parlamentului și Guvernul. O să fie un guvern al relansării schemelor. Va fi un Guvern care va aranja drumul lui Dodon spre prezidențiale. Domnul Chicu, ca un bărbat adevărat a lăsat o gaură de 4 milioane, pe care doamna Sandu și guvernul au acoperit-o, iar acum veniți pe loc curat”, a declarat deputatul Blocului ACUM, pro-european, Igor Grosu.

UPDATE 13.00 – Șanse mari pentru învestirea guvernului



Democrații anunță că va vota pentru Guvernul Chicu. „Nu avem timp pentru o nouă rundă de alegeri. Am trimis nenumărate invitații către blocul ACUM. Orgoliul nu le-a permis să înceapă o discuție. Majoritatea membrilor din acest Guvern ne sunt foști colegi. Daca am fi fost la guvernare, la unile ministere am fi propus aceiași oameni. Am primit asigurări ca noul Guvern va continua să asigure implementarea Acordului de Asociere”, a declarat fostul premier Pavel Filip.

Ziua de joi ar putea fi una decisivă pentru viitorul pe termen scurt și mediu al Republicii Moldova.

Ion Chicu, desemnat miercuri de Igor Dodon în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, cere votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pentru învestirea noului Guvern.

De notat că în 16 ore de la desemnarea lui Chicu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, acesta a selectat candidații pentru fotoliile de miniștri și a întocmit programul de guvernare, notează ZDG.md.

Asta deși, candidatul desemnat avea 17 zile la dispoziție pentru a prezenta lista de miniștri și programul de activitate.

Unimedia notează că în listă se regăsesc șase consilieri din aparatul lui Igor Dodon: Ion Chicu, Aureliu Ciocoi, Victor Gaiciuc, Corneliu Popovici, Viorica Dumbrăveanu, Ion Perju.



Guvernul Chicu. Sursa: Facebook/ Sergiu Litvinenco (deputat)

Pro-europenii, excluși de la putere

Mișcarea vine după ce guvernul pro-european condus de Maia Sandu, sprijinit de socialiști, a fost demis marți, 12 noiembrie, printr-o moțiune de cenzură depusă chiar de deputații socialiști. I-au ajutat cu voturi democrații, expulzați în iunie 2019 de la guvernare.

Neînțelegerile dintre socialiști și pro-europeni se adunaseră, dar declanșatorul rupturii a fost dorința fostului premier Maia Sandu de a reforma Justiția, pentru a impulsiona lupta anticorupție.

Concret, socialiștii au declanșat procedura de demitere a Guvernului după ce, săptămâna trecută, premierul și-a angajat răspunderea pentru un amendament la Legea Procuraturii ce i-ar permite să propună Consiliului Superior al Procurorilor o „listă scurtă” cu candidați la funcția de procuror general.

Ce șanse are învestirea noului guvern

Partidul Democrat, condus până de curând de oligarhul Vlad Plahotniuc, acum fugit din țară, poate înclina balanța pentru învestirea guvernului.

Democrații, excluși în iunie de la putere, au declarat că nu vor face nicio coliție de guvernare cu niciun partid, însă ar putea susține candidatura înaintată de Dodon la funcția de prim-ministru, doar dacă aceasta va include în programul de guvernare proiecte sociale propuse de PDM.

Pro-europenii, membri ai blocului ACUM, declaraseră deja ca fracțiunea lor nu va înainta și nu va accepta o altă candidatură la funcția de prim-ministru decât ce a liderului PAS, Maia Sandu.

Mesajul UE și al României



Un prim semnal de îngrijorare a venit după înlăturarea guvernului Maia Sandu din partea Comisiei Europene.

„Votul de neîncredere acordat Guvernul de la Chișinău trimite semnale îngrijorătoare pentru procesul de reformă din țară”, se arată într-o declarație difuzată de purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene, Maja Kocijancic, care mai precizează că „parteneriatul UE va rămâne concentrat pe furnizarea de beneficii tangibile cetățenilor moldoveni”.

„Vom continua să ne bazăm relația cu Republica Moldova pe principiul condiționalității și al respectării statului de drept și a standardelor democratice.”

Maja Kocijancic, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene

Klaus Iohannis a transmis la rândul său un mesaj în care condiționa sprijinul pentru Republica Moldova.

Iohannis a precizat că „demersul PSRM de înlăturare a Guvernului, într-un moment esențial pentru reforma justiției, este îndreptat împotriva intereselor Republicii Moldova și ale cetățenilor săi”.



„România a exprimat ferm sprijinul pentru eforturile Guvernului de la Chișinău, în condițiile angajamentului clar și hotărât al coaliției guvernamentale pentru parcursul european și avansarea Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova”, a menționat Iohannis.



Potrivit lui, „în contextul actual, sprijinul României, inclusiv financiar, va continua să urmărească cu prioritate interesele cetățenilor din Republica Moldova, realizarea proiectelor bilaterale strategice și va fi strict condiționat de continuarea reformelor esențiale pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și avansarea parcursului său european”.

FOTO: EPA

