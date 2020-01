De Dragoș Tănase,

Am luat o decizie greşită pe care mi-o asum în totalitate. Anton Silviu Cristian, după ce a condus cu permisul suspendat:

Liderul USR Olt, Anton Silviu Cristian, a anunţat pe pagina sa de Facebook, faptul că demisionează din partid şi explică decizia: a fost prins de poliţişti la volan deşi avea permisul suspendat.

„Astăzi (30 ianuarie – n.r.) este o zi tristă pentru mine pentru că trebuie să îmi anunţ demisia din USR! Din păcate am luat o decizie greşită pe care mi-o asum în totalitate: deşi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma să îl recuperez) şi nemaiavând răbdare am condus totuşi maşina personală pentru a-mi lua fetiţele de la şcoală. Am fost oprit de un echipaj al poliţiei rutiere şi mi s-a întocmit un dosar pentru conducere fără permis”, a scris preşedintele USR Olt, pe Facebook.

El şi-a cerut scuze colegilor săi din USR şi simpatizanţilor pentru această situaţie creată de el şi îi asigură că partidul promovează respectarea legii.

„Am încredere în colegii mei din filiala Olt, iar conducerea va fi preluată statutar de oameni care să muncească pentru alegerile locale și naționale de anul acesta!”, a mai scris politicianul.

Președintele USR Olt, Cristian Silviu Anton, este cercetat penal după ce polițiștii slătineni l-au depistat conducând un autoturism, joi, deși avea permisul suspendat.

Recomandări Victor Costache, despre contractul său cu clinica Polisano: „Operațiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat să semnez un contract de muncă”

„Astăzi, 30 ianuarie 2020, în timp ce supravegheau și controlau traficul rutier, polițiștii Biroului Rutier Slatina au depistat un bărbat, de 36 de ani, din localitate, care a condus un autoturism având dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliției Județean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, citată de olt-alert.ro.

FOTO: Facebook.com

Citeşte şi:

Protest în fața Guvernului: ”Uniți salvăm Roșia Montană!”

Amenzi de 5.000 de lei la Spitalul Universitar pentru sângele aruncat la chiuvetă

USR, PMP şi ALDE anunţă că nu vor vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban

GSP.RO Soția lui Kobe Bryant, prima declarație după ce și-a pierdut soțul și fiica. Imaginea făcută publică e sfâșietoare

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2020. Berbecii trebuie să uite de supărările acumulate