PressOne: Teza de doctorat a premierului Ciucă va putea fi analizată de Universitatea de Apărare, după ce dosarul penal pentru plagiat a fost închis

Parchetul General confirmă pentru publicația PressOne că, pe 15 martie 2023, a fost închis dosarul penal în care premierul Nicolae Ciucă era acuzat de încălcarea drepturilor de autor în lucrarea sa de doctorat, scrie Emilia Șercan.

Dosarul a fost deschis în ianuarie 2022, după ce tot jurnalista Emilia Șercan arăta într-un articol din PressOne că liderul PNL a plagiat 42 de pagini în teza de doctorat.

„După mai bine de un an de la deschiderea dosarului, procurorul de caz a constatat că fapta de care Nicolae Ciucă a fost acuzat în urmă cu mai bine de un an era prescrisă încă din 2008, fapt pe care l-am semnalat încă din februarie 2022”, scrie jurnalista.

Emilia Șercan arată că motivația deschiderii acestui dosar penal a fost tergiversarea analizelor de către instituțiile competente din domeniul academic, anume Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) și CNATDCU. Asta pentru că „procurorul de caz a ridicat de la sediile celor două instituții întreaga documentație, atât în original, cât și în copie”.

Emilia Șercan

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN CALIFORNIA. Românul cu cea mai înaltă funcție în școlile de medicină din SUA, Daniela Bota, transmite un mesaj pentru România: „Noi mergem șontâc-șontâc, chiar dacă facem progrese, distanța crește”

În dosarul penal au fost urmărite două infracțiuni: încălcarea dreptului de proprietate privată și cea de uz de fals în formă continuată. În primul caz, fapta s-a prescris, iar în cel de-al doilea procurorul a constatat că fapta nu există, relatează PressOne.

Dosarul a fost înregistrat pe 27 ianuarie 2022, printr-o sesizare din partea unei persoane necunoscute, la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, care în acel moment era condus de procurorul Marius Voineag. În urmă cu o săptămână, Voineag a devenit procuror-șef al DNA.

Dosarul penal a fost anchetat inițial de procurorul Dragoș Cojocariu, însă acesta s-a pensionat și, în decembrie 2022, dosarul a fost repartizat altui procuror.

Analiza tezei lui Ciucă, amânată un an, poate fi reluată

În prezent, documentele originale au fost restituite de procurori către UNAP, susțin surse din mediul universitar, citate de PressOne. „Odată cu restituirea către UNAP a documentelor originale legate de teza lui Nicolae Ciucă, inclusiv teza de doctorat a acestuia, Comisia de Etică a instituției nu mai are niciun impediment în verificarea acuzațiilor de plagiat din lucrarea lucrarea acestuia”, scrie Emilia Șercan.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut chiar în ziua în care a avut loc dezvăluirea plagiatului ca teza să fie analizată de universitatea la care a absolvit: „Ca urmare a interesului manifestat public față de teza de doctorat «Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale», pe care am susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAP), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAP – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susținut teza de doctorat care are un pronunțat caracter specific domeniului Științe Militare”, anunța pe contul său de Facebook.

Recomandări EXCLUSIV. Surpriza unui politolog ucrainean, revenit în România după 20 de ani: „Sunt impresionat. Era un spațiu postcomunist tipic. Acum, diferența este foarte mare”

Și reprezentanții UNAP transmiteau, într-un comunicat de presă, că „au fost inițiate demersurile legale, prin intermediul Comisiei de etică universitară, de verificare a respectării standardelor de calitate și de etică universitară” pentru teza de doctorat a premierului. Procesul, oprit vreme de un an, va putea fi reluat odată ce toate documentele ajung înapoi la instituția de învățământ superior.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO „Nu am avut niciun ajutor!”. Raluca și-a schimbat cetățenia dezamăgită de România. Patru ani mai târziu și-a dat seama ce a însemnat decizia radicală luată

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Zelenski, anunț despre România! Alertă în Occident, ce a spus președintele Ucrainei

Viva.ro Ce întâmplat cu Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție. S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

TVMANIA.RO Averea fiicei lui Elvis, subiect de scandal. Fratele Fratele Lisei Marie Presley rupe tăcerea despre relația dintre Priscilla Presley și nepoata ei

Observatornews.ro Wizz Air anunţă primele destinaţii de pe noul aeroport din Braşov

Știrileprotv.ro Un bărbat din București a fost reținut în timp ce era LIVE pe TikTok. Cum și-a terorizat vecinii timp de un an

FANATIK.RO Ce a pățit o turistă din România care a ajuns în Milano. Femeia este disperată: ”Nu mai era”

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Momente grele pentru Gabriela Cristea: 'Iris a fost supusă unui abuz!' Ce a făcut educatoarea

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2023. Balanțele nu sunt în apele lor astăzi, dar ar fi bine să nu se aștepte ca toți din jur să vadă și să țină cont de starea lor