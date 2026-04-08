La rândul său, dolarul s-a depreciat în raport cu principalele valute și a pierdut chiar peste 1% față de lira sterlină.

În jurul orei 06:30 GMT, contractul futures TTF olandez, considerat reperul european, scădea cu 17,51%, până la 43,93 euro. La scurt timp după deschiderea tranzacționării, la 06:00 GMT, acesta coborâse temporar cu peste 20%, până la 42,5 euro.

Moneda americană se deprecia, la rândul ei, cu 1,10%, ajungând la 1,3438 dolari pentru o liră. De asemenea, pierdea 0,92% față de moneda unică europeană, până la 1,1702 dolari pentru un euro.

„Accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului.

La rândul său, Teheranul a anunțat negocieri cu partea americană pentru a pune capăt războiului, începând de vineri, pentru o perioadă de două săptămâni, acceptând să redeschidă Strâmtoarea Ormuz dacă atacurile americano-israeliene încetează.

Aceste declarații au dus, de asemenea, la creșteri puternice ale burselor din Asia și la scăderea prețurilor petrolului cu peste 15%.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează în mod obișnuit această strâmtoare strategică, a cărei aproape paralizare este orchestrată de Teheran pentru a face presiuni asupra Statelor Unite.

„Piața luase deja în calcul un scenariu pesimist, în care accesul prin Strâmtoarea Ormuz ar fi fost afectat pentru o perioadă prelungită. Încetarea focului nu garantează stabilitatea, dar elimină riscul imediat de escaladare, iar acest lucru este suficient pentru a face să dispară prima de risc acumulată”, rezumă Stephen Innes, de la SPI Asset Management.

Având în vedere că petrolul este tranzacționat în dolari, atunci când prețul acestuia crește, cumpărătorii de țiței trebuie să schimbe o cantitate mai mare din propria valută în dolari pentru a obține aceeași cantitate.

Prin urmare, dolarul fusese „susținut de creșterea prețurilor petrolului, de majorarea randamentelor și de cererea de active de refugiu pe fondul tensiunilor geopolitice”, adaugă Innes. În schimb, dolarul „s-a retras” după anunțul încetării focului.

