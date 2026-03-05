Cele 3 motive care au dus la înghețarea prețului

„Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menţinerea preţurilor la gaz la locuinţele din România, la consumatorii casnici, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor. Această decizie de a stabili un mecanism prin care preţurile nu vor creşte a fost luată pe baza a trei consideraţii”, a declarat Bolojan.

Primul motiv este legat de strategia de liberalizare, sincronizată cu dezvoltarea infrastructurii energetice. Premierul a explicat că piața va deveni liberă abia anul viitor, odată cu dublarea resurselor de gaz disponibile la nivel național.

„Anul viitor România îşi va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz. Vom deveni practic independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare în piaţa de gaz şi pentru a nu avea niciun fel de şoc de creştere de preţuri este în momentul în care oferta gaz pe piaţă va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producţia internă şi o treime din importuri”, a explicat premierul.

O a doua prioritate vizează stabilitatea economică și socială. Bolojan a subliniat că Executivul urmărește reducerea inflației, avertizând că orice scumpire a energiei ar putea declanșa noi șocuri inflaționiste care să destabilizeze acest obiectiv.

„Al treilea motiv ține de situația pe care o avem în zona Golfului, unde, inevitabil, din cauza sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care, chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte și asupra noastră”, a mai spus el.

Bolojan promite ieftinirea energiei electrice

Totodată, Ilie Bolojan a promis și ieftinirea energiei electrice. Un plan concret în acest sens va fi anunțat de Executiv până la sfârșitul lunii martie.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (n.r: ministrul Energiei, Bogdan Ivan), pe care-l vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcţii importante pe care le-am discutat şi pe care vom lucra, astfel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că strategia Guvernului include „deblocarea capacităților de rețea”, vizând în special anularea acelor Avize Tehnice de Racordare (ATR) care blochează speculativ infrastructura electrică. Bolojan a subliniat necesitatea de a elibera rețelele pentru investitorii reali, proces care ar duce la scăderea costurilor, alături de o extindere obligatorie a capacităților de stocare.

„Și prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe Fondul de modernizare, pentru a cofinanţa investiţii în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creşterea capacităţilor de stocare ne va permite să reducem un preţ care este foarte ridicat în orele de vârf, în aşa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină”, a afirmat Bolojan.

Prețul gazelor a crescut cu 66,6%, din cauza războiului din Iran

Prețul gazelor naturale pe piața pentru ziua următoare, administrată de Bursa Română de Mărfuri (BRM), a înregistrat o creștere de peste 66% în doar trei zile, începând cu 28 februarie, ajungând la 256,86 lei/MWh, conform unei analize Profit.ro. Această valoare depășește de peste două ori plafonul de 110 lei/MWh pe care guvernul intenționează să-l impună producătorilor pentru furnizorii casnici și PET-uri.

În intervalul menționat, prețul mediu zilnic al gazelor a crescut de la 154,14 lei/MWh la 256,86 lei/MWh, o diferență de 102,72 lei/MWh. Paradoxal, deși prețurile au urcat accelerat, volumul tranzacționat pe piață a crescut considerabil, de la 23,5 GWh/zi pe 28 februarie la 80 GWh/zi pe 3 martie.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România depune eforturi pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, dar a subliniat că aceste scumpiri sunt inevitabile, potrivit B1 TV.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE