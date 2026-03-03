Un megawatt oră de gaze costă acum 62 de euro pe hub-ul TTF din Amsterdam.

Ca la invadarea Ucrainei

Acesta este printre cele mai mari niveluri din 2023 încoace, conform Investing.com.

Compania QatarEnergy a anunțat luni că va opri producția de gaze naturale lichefiate și a produselor conexe în urma atacurilor asupra a două dintre instalațiile sale de gaze.

Qatarul este cel mai mare producător mondial de gaze naturale lichefiate.

TTF a atins un maxim anual în urma anunțului.

Problema strâmtorii Ormuz

Au apărut îngrijorări și cu privire la situația strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă vitală prin care trece un sfert din traficul global de petrol și gaze.

Oficialii iranieni au anunțat că vor ataca orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea.

Aceasta amenință să devină o problemă importantă pentru Europa, care importă aproximativ 5% din gazul său din Orientul Mijlociu.

Analiștii de la Goldman Sachs au declarat că prețul de pe bursa europeană TTF ar putea crește cu 130% față de nivelul la care se tranzacționa săptămâna trecută, ceea ce ar putea readuce prețurile gazelor naturale la nivelul înregistrat ultima dată după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022.

