În intervalul menționat, prețul mediu zilnic al gazelor a crescut de la 154,14 lei/MWh la 256,86 lei/MWh, o diferență de 102,72 lei/MWh. Paradoxal, deși prețurile au urcat accelerat, volumul tranzacționat pe piață a crescut considerabil, de la 23,5 GWh/zi pe 28 februarie la 80 GWh/zi pe 3 martie.

Analiza indică faptul că cererea ridicată este principalul factor de presiune asupra prețurilor, pe fondul unor anticipări ale actorilor din piață că valorile vor continua să urce.

Lipsa gazelor lichefiate transportate prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul conflictului din Iran, contribuie semnificativ la această dinamică. Totodată, cererea internă și externă joacă un rol important.

Datele Transgaz arată că, pe 28 februarie, România importa aproximativ 155 GWh din Bulgaria și exporta 154 GWh, dintre care 71,8 GWh către Ungaria, 19,2 GWh către Ucraina și 62,7 GWh către Republica Moldova. Până pe 4 martie, importurile din Bulgaria au scăzut la 142 GWh, în timp ce exporturile au crescut la 167 GWh, cu 76 GWh livrați către Ungaria, 58 GWh către Republica Moldova și 33 GWh către Ucraina.

Comparativ cu alte piețe regionale, ritmul de creștere a prețurilor din România este mai accelerat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE