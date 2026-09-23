Prețuri carburanți, miercuri, 23 septembrie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Prețurile carburanților continuă să fie atent urmărite de șoferi. Miercuri, 23 septembrie 2026, cea mai ieftină benzină se vinde în București cu 9,93 de lei/litru, iar la motorină cel mai mic preț este 10,91 de lei/litru, conform Peco-online.ro.
Cuprins:
În București, cea mai ieftină benzină costă 9,93 de lei/litru și se găsește la Petrom, la fel și la Socar. La Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL, benzina costă 9,99 de lei/litru.
Raportat pe orașe, în Cluj, cea mai ieftină benzină se găsește la Petrom, la prețul de 9,93 de lei/litru, la fel și în Constanța.
În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,91 de lei/litru, la Socar. În Iași, la Socar, benzina costă 9,93 de lei/litru.
În București, cea mai ieftină motorină costă 10,91 de lei/litru și se găsește la Petrom, la fel și la Socar. La Rompetrol, OMV și MOL, aceasta costă 10,97 de lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,99 de lei/litru.
Raportat pe orașe, în Cluj, cea mai ieftină motorină costă 10,89 de lei/litru, la DHR. La Timișoara, aceasta costă 10,88 de lei/litru, la Socar. La Iași, motorina costă 10,91 de lei/litru și se găsește la Socar. Și la Constanța, motorina costă tot 10,91 de lei/litru, la Petrom.
În ceea ce privește cea mai ieftină benzină, aceasta se găsește la Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9.87 de lei/litru, la stația Dacma.
Cea mai ieftină motorină se găsește la Pitești, Argeș, la prețul de 10,67 de lei/litru, la stația CellyRo.
Iată care au fost prețurile benzinei și motorinei marți, 22 septembrie 2026.