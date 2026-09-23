Prețuri carburanți, miercuri, 23 septembrie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

Prețurile carburanților continuă să fie atent urmărite de șoferi. Miercuri, 23 septembrie 2026, cea mai ieftină benzină se vinde în București cu 9,93 de lei/litru, iar la motorină cel mai mic preț este 10,91 de lei/litru, conform Peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, miercuri, 23 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină benzină costă 9,93 de lei/litru și se găsește la Petrom, la fel și la Socar. La Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL, benzina costă 9,99 de lei/litru.

Raportat pe orașe, în Cluj, cea mai ieftină benzină se găsește la Petrom, la prețul de 9,93 de lei/litru, la fel și în Constanța.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,91 de lei/litru, la Socar. În Iași, la Socar, benzina costă 9,93 de lei/litru.

Cât costă motorina în București, miercuri, 23 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă 10,91 de lei/litru și se găsește la Petrom, la fel și la Socar. La Rompetrol, OMV și MOL, aceasta costă 10,97 de lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,99 de lei/litru.

Raportat pe orașe, în Cluj, cea mai ieftină motorină costă 10,89 de lei/litru, la DHR. La Timișoara, aceasta costă 10,88 de lei/litru, la Socar. La Iași, motorina costă 10,91 de lei/litru și se găsește la Socar. Și la Constanța, motorina costă tot 10,91 de lei/litru, la Petrom.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 23 septembrie 2026

Imaginea afișează cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină în data de 23 septembrie 2026.

În ceea ce privește cea mai ieftină benzină, aceasta se găsește la Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9.87 de lei/litru, la stația Dacma.

Cea mai ieftină motorină se găsește la Pitești, Argeș, la prețul de 10,67 de lei/litru, la stația CellyRo.