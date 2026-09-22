Motorina se apropie de 11 lei, marți, 22 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

Motorina s-a scumpit din nou, marți, 22 septembrie 2026, la toate lanțurile mari de benzinării analizate. Măririle de preț din București sunt cu până la 9 bani per litru, deși marțea trecută, Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea accizei la acest carburant.

Cea mai ieftină motorină din Capitală se vinde azi cu 10,88 lei/l, maximul fiind de 10,99 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, marți, 22 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, preț menținut de miercurea trecută, și se găsește la Petrom.

Același tarif, de 9,93 lei/l, este afișat și la una dintre stațiile Socar din București, în timp ce la alte stații ale rețelei, prețul este de 9,94 lei/l, costuri neschimbate de miercuri.

Rompetrol afișează la benzina standard, marți, 22 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut tot de miercurea trecută.

Și la OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, același cost de miercuri.

Stațiile Mol, de asemenea, comercializează benzina cu 9,99 lei/l, cotația din ziua de miercurea trecută.

Lukoil menține trendul și vinde carburantul tot cu 9,99 lei/l, același cost de joi.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara și costă 9,91 lei/l, preț menținut de miercurea trecută. În Cluj-Napoca, carburantul costă 9,93 lei/l, atât cât era și vineri. În București, Iași și Constanța, benzina se vinde tot cu 9,93 lei/l, cost neschimbat de miercurea trecută.

Cât costă motorina în București, marți, 22 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,88 lei/l, de la 10,82 lei/l, minimul de ieri (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la Mol. Pentru această stație, prețul este cel practicat luni, s-a schimbat însă prețul minim al carburantului.

Petrom a adus prețul carburantului la 10,91 lei/l, de la 10,82, cost care se menținea de duminică (o mărire cu 0,09 lei).

Socar comercializează motorina cu 10,91 lei/l, față de 10,82 lei/l cât era duminică (o majorare cu 0,09 lei).

La stațiile Lukoil carburantul are azi un preț de 10,93 lei/l, minimul care se menține de duminică.

Rompetrol afișează la motorina standard, marți, 22 septembrie 2026, un preț de 10,97 lei/l, comparativ cu 10,88 lei/l, care se menținea de duminică (o scumpire cu 0,09 lei).

Și stațiile OMV vând carburantul tot cu 10,97 lei/l, de la 10,88 lei/l, costul de duminică (o creștere cu 0,09 lei).

Cea mai scumpă motorină la rețelele analizate este astăzi o stație Lukoil de pe DN1 și costă 10,99 lei/l, de la 10,93 lei/l, costul din ziua precedentă (o majorare de 0,06 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este în Cluj-Napoca și costă 10,79 lei/l, de la 10,72 lei/l, preț menținut de vineri (o mărire cu 0,07 lei). La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,88 lei/l, de la 10,79 lei/l, cât era ieri (o creștere cu 0,09 lei). În București, Iași și Constanța, motorina a ajuns tot la 10,88 lei/l de la 10,82 lei/l, prețul de luni (o scumpire cu 0,06 lei).

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 22 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,87 lei/l de la 9,82 lei/l, preț neschimbat de marțea trecută (o creștere de 0,05 lei), și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, pe Strada Principală (DN7), nr. 172, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,67 lei/l, față de 10,63 lei/l, preț care se menținea de vineri (o majorare de 0,04 lei), și este la stația CellyRo din Pitești, DN 65 B Km 3+800, județul Argeș.