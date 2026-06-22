Un prânz simplu în stațiune

O experiență recentă, împărtășită pe rețelele de socializare de o româncă aflată în concediu la Eforie Nord, a readus în prim-plan discuția aprinsă despre prețurile practicate în stațiunile de la Marea Neagră.

Femeia a filmat întreaga tavă cu preparate pentru a le arăta internauților ce înseamnă, din punct de vedere financiar, un prânz simplu în stațiune. Turista a explicat exact ce a cumpărat pentru suma de 100 de lei.

„Autoservire în Eforie Nord. Ia uitați ce am primit de 100 de lei. Deci masa asta practic este de 100 de lei. Cartofi prăjiți, pui, sos, o ciorbă de pui, crispy de pui şi încă o porție de cartofi prăjiți, o chiflă. Astea au costat 100 de lei. O bere costă 12 lei. Și este coadă”, a relatat femeia, subliniind faptul că, în ciuda tarifelor mari, unitatea era aglomerată.

Ce conținea, concret, meniul de 100 de lei

  • Două porții de cartofi prăjiți;
  • Preparate din pui în două variante (inclusiv pui crispy);
  • O ciorbă de pui;
  • O chiflă și un sos.

Reacțiile turiștilor: O normalitate amară pe litoralul românesc

Postarea a strâns rapid numeroase reacții în mediul online. Mulți dintre cei care au comentat au remarcat că localurile de tip „împinge tava”, recunoscute în trecut ca fiind alternativa economică ideală pentru familii, au ajuns să preia tarifele restaurantelor clasice, fără a oferi însă aceleași servicii, confort sau atmosferă. O masă de zi cu zi pentru o singură persoană trece cu ușurință pragul de 80-100 de lei.

De cealaltă parte, unii comentatori au încercat să găsească justificări economice în spatele acestor scumpiri, punctând cheltuielile masive pe care administratorii de afaceri le au în cele câteva luni de sezon: chirii comerciale foarte mari pe litoral, taxele locale, costul utilităților și dificultatea de a găsi personal extrasezonier.

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