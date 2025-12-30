Ce s-a întâmplat în reședința oficială

Reședința oficială a fost inspirată de designul fostului Hotel Imperial din Tokyo, proiectat de arhitectul american Frank Lloyd Wright.

În anii ’30, aceasta a fost scena a două tentative de lovitură de stat, în urma cărora mai mulți oficiali, inclusiv un prim-ministru, au fost asasinați.

Conform presei japoneze, spiritele celor implicați ar fi rămas să bântuie clădirea, fiind văzute de-a lungul timpului pe holurile acesteia.

În ciuda acestor povești, Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a decis să se mute în reședință la mai bine de două luni de la preluarea mandatului.

Curajoșii care și-au mai petrecut nopțile acolo

Predecesorul său, Shigeru Ishiba, care a locuit acolo după renovarea din 2005, a declarat că nu se teme de fantome. „Nu am văzut nicio fantomă și am dormit profund acolo”, a spus prim-ministrul Fumio Kishida, care a locuit la rândul său în clădire.

Totuși, foștii prim-miniștri Shinzo Abe și Yoshihide Suga au ales să nu se mute în reședință, evitând astfel presupusele prezențe supranaturale. În lipsa rezidenților, se spune că spiritele au așteptat până în 2021 pentru a-și găsi din nou companie umană.

Takaichi a fost criticată recent pentru timpul necesar pentru a ajunge la birou după un cutremur puternic din decembrie 2025, deoarece locuia într-o reședință destinată membrilor Parlamentului, departe de biroul său.

Determinată să-și îndeplinească atribuțiile, ea a declarat la preluarea mandatului că intenționează să „muncim, muncim și iar muncim”, subliniind că rareori doarme mai mult de două până la patru ore pe noapte.

