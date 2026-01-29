Într-un editorial publicat joi în The New York Times, Jeff Landry scrie că nu poate oferi detalii despre posibilul acord-cadru pentru Groenlanda.

Însă, adaugă el, acest „acord-cadru se bazează pe acordurile de apărare din 1941 și 1951 dintre Statele Unite și Danemarca și ar spori securitatea americană, pe cea a NATO și a Groenlandei și ar reafirma obligații de apărare transatlantice de lungă durată”.

Acordul din 1951 oferă deja SUA o marjă militară considerabilă pe insula care aparține Danemarcei, țară fondatoare NATO.

Armata americană administrează în prezent doar o singură bază militară în Groenlanda, la Pituffik, în nord-vestul insulei.

Presiunile exercitate de președintele american Donald Trump de la începutul anului în vederea anexării Groenlandei au generat tensiuni între SUA și Danemarca, precum și între SUA și alte țări europene.

SUA, Danemarca și Groenlanda negociază în prezent pentru a găsi o soluție la criza declanșată de Trump.

Un posibil acord ar putea facilita desfășurarea unor sisteme avansate de apărare antirachetă, precum viitorul „Dom de Aur” dorit de Donald Trump, și ar putea contracara influența ostilă a Chinei și a Rusiei, subliniază Landry, care notează că măsurile planificate nu sunt de natură „provocatoare”, ci „preventivă”.

„Ei s-ar asigura că SUA, nu adversarii lor, stabilesc regulile într-una din regiunile cu cele mai importante consecințe strategice în mod permanent”, conchide Jeff Landry.

