O carieră în asistența medicală

Înainte de a intra în cler, Mullally a avut o carieră în asistența medicală, ajungând șefa asistenței medicale din Anglia. În 2018, a fost numită episcop de Londra, al treilea episcop ca importanță în Biserica Angliei.

La numirea sa, Mullally a declarat: „Pe măsură ce răspund chemării lui Hristos pentru această nouă slujire, o fac în același spirit de slujire față de Dumnezeu și față de ceilalți care m-a motivat încă de când am venit la credință în adolescență”.

Mullally este recunoscută pentru abilitățile sale administrative și pentru rolul său în modernizarea conducerii diecezei din Londra. De asemenea, a jucat un rol important în răspunsul bisericii la pandemia de Covid-19.

În ultimii ani, ea a condus procesul Bisericii Anglicane de explorare a chestiunilor legate de căsătorie și sexualitate, susținând inițiativa de a permite preoților să ofere binecuvântări cuplurilor de același sex în biserici.

Aleasă inclusiv de fostul șef MI5

Numirea lui Mullally a fost posibilă datorită reformelor inițiate de fostul arhiepiscop Justin Welby, care a permis consacrarea femeilor ca episcopi în urmă cu un deceniu.

Funcția de Arhiepiscop de Canterbury a devenit vacantă în noiembrie 2024, când Welby a demisionat în urma unui raport care a constatat că Biserica Anglicană „știa, la cel mai înalt nivel” despre abuzurile comise de John Smyth asupra unor băieți în anii 1970 și 1980.

Candidații pentru funcția de Arhiepiscop de Canterbury sunt aleși de Comisia de Nominalizări a Coroanei, prezidată de Jonathan Evans, fostul șef al MI5. Comisia decide asupra unui candidat preferat, care primește apoi asentimentul prim-ministrului.

Va fi instalată oficial în 2026

În noul său rol, Mullally va trebui să abordeze provocări semnificative, inclusiv scăderea numărului de enoriași și dificultățile financiare ale bisericii. De asemenea, va trebui să lucreze pentru a recâștiga relevanța și încrederea în instituție.

Mullally va fi instalată oficial în cadrul unei slujbe la Catedrala din Canterbury în martie 2026, devenind al 106-lea arhiepiscop de la sosirea Sfântului Augustin în Kent din Roma în anul 597.

