Mojtaba Khamenei (56 de ani) cere, de asemenea, ca Strâmtoarea Ormuz să rămână închisă, ca instrument de presiune.

„Dragi frați luptători! Dorința maselor popularee este continuarea unei apărări eficiente și disuasive. De asemenea, trebuie să continuăm să folosim pârghia blocării Strâmtorii Ormuz”, spune Mojtaba Khamenei în primul său mesaj în rolul de ghid suprem al Iranului – un mesaj care a fost citit la televiziunea de stat.

Monarhiile din Golf „trebuie să își clarifice poziția față de agresorii iubitei noastre patrii și ucigașii poporului nostru. Le recomand să închidă aceste baze cât mai curând posibil, deoarece trebuie să înțeleagă acum că promisiunile americane de a aduce securitate și pace nu sunt decât o minciună”, adaugă el, susținând că forțele armate ale Iranului au atacat „doar” bazele americane, „fără a dăuna” țărilor sale vecine.

„În viitor, vom fi forțați să continuăm atacurile” împotriva monarhiilor din Golf, dacă acestea vor permite Statelor Unite să folosească baze militare situate pe teritoriile lor, avertizează cel de-al doilea fiu al fostului ghid suprem, Ali Khamenei.

Noul ghid suprem al Iranului, care ar fi rămas fără un picior în urma unor bombardamente americano-israeliene, a făcut apel la mobilizarea „frontului de rezistenţă”, adică „Axa răului” constituită de regimul de la Teheran în Orientul Mijlociu, pe care a descris-o „o parte integrantă a valorilor revoluţiei islamice”.

„Nu există nicio îndoială că cooperarea dintre diferitele componente ale acestui front scurtează calea către eliberarea de sedițiunea sionistă; după cum am văzut, Yemenul curajos și devotat nu a încetat să apere poporul oprimat din Gaza, Hezbollah-ul devotat a venit în ajutorul Republicii Islamice în pofida tuturor obstacolelor, iar rezistența irakiană a urmat cu curaj aceeași cale”, susține Mojtaba Khamenei.

„Iranul nu se va abţine să răzbune sângele martirilor săi”, amenință el.

Khamenei a mai spus că va cere „despăgubiri de la inamic”, așa cum a solicitat miercuri seara președintele iranian Masoud Pezeshkian. „Dacă nu vom obţine despăgubiri de la inamic, le vom distruge proprietăţile în aceeaşi măsură în care ei le-au distrus pe ale noastre”, încheie noul ghid suprem al Iranului, citat de Le Monde.

Acesta este primul mesaj public al ayatatollahului Mojtaba Khamenei de la alegerea sa, duminică, în rolul de ghid suprem, cea mai importantă funcție din Republica Islamică Iran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE