Prima lună a lui Donald Trump în cifre și statistici

Articol de Eva Xiao (New York).

Analiza primelor 30 de zile pentru Donald Trump

Primele 30 de zile ale celui de-al doilea tur al lui Donald Trump la Casa Albă au fost un vârtej de ordine executive, procese și controverse. De la inaugurarea sa, la 20 ianuarie, președintele american a lansat o gamă amețitoare de politici într-un ritm rapid, inclusiv tarife vamale împotriva Chinei și a aliaților SUA, deschiderea negocierilor cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, pentru a pune capăt invaziei sale din Ucraina și solicitarea încetării războiului din Gaza.

De asemenea, Trump a supravegheat eforturile haotice de a îngheța fondurile federale și de a concedia mii de angajați guvernamentali din mai multe agenții federale, inclusiv USAID, agenția americană de ajutor extern. Iată o privire asupra cifrelor care stau la baza primei luni de mandat a lui Trump.

Un tsunami de ordine executive

Trump era pe cale să-și depășească predecesorii în ceea ce privește decretele executive după primul său mandat și a depășit totalul celor cu câte două mandate după numai o lună de mandat, semnând 73 de ordine în ultimele 30 de zile. Decretele sunt foarte variate în ceea ce privește departamentele și politicile. Câteva au avut un impact profund, cum ar fi înființarea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), care este condus neoficial de Elon Musk, deși guvernul neagă că acesta este directorul organizației. Reducerile lui DOGE au dus la concedierea a peste 10 000 de angajați federali (deși unele fac deja obiectul unor contestații în justiție). Alte ordine sunt blocate în proceduri judiciare, cum ar fi o contestare a cetățeniei prin naștere, care este consacrată în Constituție și a fost blocată de mai mulți judecători. Dar au existat și ordine cu un impact tangibil redus, care par menite să comunice opiniile lui Trump sau să transmită mesaje susținătorilor săi, cum ar fi unul privind „restabilirea libertății de exprimare”, în care acesta a acuzat administrația lui Joe Biden de cenzură.

Recomandări Sorin Grindeanu, darnic cu subalternii: administratorilor CNAIR li s-a mărit leafa la 27.000 de lei. Ce averi au membrii Consiliului de Administrație

Inflația încăpățânată

Una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Donald Trump a fost aceea de a reduce costul vieții. Deși este prea devreme pentru a vedea impactul noilor tarife ale președintelui pe baza datelor dintr-o singură lună, este clar că inflația rămâne încăpățânată. Pentru luna ianuarie, indicele prețurilor de consum a crescut cu 3 % față de acum un an, cu mult peste ținta de 2 % a Rezervei Federale. Inflația este parțial alimentată de prețul ouălor, care a crescut după ce fermierii au sacrificat milioane de găini pentru a stopa răspândirea gripei aviare. Potrivit Biroului de statistică a muncii, indicele prețului ouălor a crescut cu 15,2 % în ultima lună – cea mai mare creștere din iunie 2015. Prețurile ridicate nu ajută popularitatea lui Trump. Majoritatea americanilor intervievați, 62%, în sondajul SSRS și CNN din februarie, au declarat că președintele nu a mers suficient de departe pentru a reduce prețurile bunurilor de uz zilnic. Potrivit unui sondaj realizat în februarie de Ipsos și Washington Post, 53% dintre americani dezaprobă modul în care acesta gestionează economia – cel mai ridicat nivel de nemulțumire în timpul primei și celei de-a doua președinții a lui Trump.

Recomandări Dr. Ștefan Cibian, expert în asistența externă pentru dezvoltare: „Dispariția USAID este un cataclism pentru sistemul de ajutor internațional pentru dezvoltare”

Reacție moderată la tarife

De la preluarea mandatului, Trump a anunțat mai multe tarife vizând diferite țări și produse, deși majoritatea nu sunt încă în vigoare. Cu toate acestea, anunțul său privind taxele de 25 % la toate importurile de oțel și aluminiu, care ar trebui să înceapă la 12 martie, a determinat creșterea prețului aluminiului, provocând incertitudine în rândul întreprinderilor americane, de la producători la cei din industriile energetice de petrol și gaze.

Cota de popularitate scăzută

Ratingurile de aprobare pentru inaugurarea mandatului lui Trump sunt cele mai scăzute ale oricărui președinte din anii ’50 încoace. Potrivit sondajelor realizate de FiveThirtyEight, rata actuală de aprobare a lui Trump, de 49 %, este mai mare decât în orice alt moment al primului său mandat prezidențial, dar este încă în urma predecesorilor săi, inclusiv a lui Joe Biden. Publicul american pare, de asemenea, divizat cu privire la performanța lui Trump, 47% dintre respondenți declarând că o dezaprobă. Cu toate acestea, ei susțin politicile de imigrare ale lui Trump. Potrivit sondajului SSRS și CNN din februarie, 55% dintre cei intervievați sunt fie mulțumiți de deportările președintelui, fie doresc ca acesta să meargă mai departe. Sondajul a arătat, de asemenea, că sugestia lui Trump ca SUA să „preia” Gaza la începutul acestei luni a fost nepopulară printre americani, 58% considerând-o o idee proastă, inclusiv 86% dintre democrați, 60% dintre independenți și 27% dintre republicani.

Recomandări A fost reținut un al patrulea suspect în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Este un tânăr de 26 de ani

Detențiile de imigranți în întârziere

În prima săptămână de la învestirea lui Trump, agenția americană pentru imigrație și vamă (ICE) a efectuat arestări masive de imigranți fără documente, ca parte a măsurilor de reprimare promise de președinte. La 26 ianuarie, agenția s-a lăudat că a efectuat aproape 1 000 de arestări într-o singură zi. Cu toate acestea, datele recente privind arestările ICE au fost publicate sporadic pe platformele de social media, ceea ce face dificilă urmărirea și compararea cifrelor, și nu există detalii cu privire la numărul celor arestați care aveau condamnări anterioare sau unde au avut loc arestările. Potrivit NBC News, numărul arestărilor zilnice a scăzut la 300 în primul weekend din februarie. Lipsa spațiului de detenție a dus, de asemenea, la eliberarea a cel puțin 461 de imigranți care fuseseră reținuți în timpul raziilor anterioare.

Săptămâna trecută, doi înalți funcționari ai ICE au fost remaniați, în timp ce cresc presiunile asupra agenției pentru a crește drastic numărul arestărilor. În afară de arestările ICE, traversările ilegale ale frontierei au scăzut brusc în ianuarie, ajungând la cel mai scăzut total lunar din februarie 2021. Potrivit US Customs and Border Protection, aproximativ 29 000 de rețineri au avut loc la frontiera dintre SUA și Mexic luna trecută, în scădere de la aproximativ 47 000 în decembrie.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește-ne pe Google News