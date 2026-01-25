Prima reacție oficială a lui Steve Witkoff

Steve Witkoff, emisarul special american pentru misiuni de pace și pentru Orientul Mijlociu, a catalogat discuțiile de la Abu Dhabi ca fiind „foarte constructive” și a anunțat prelungirea lor săptămâna viitoare.

„Vineri și sâmbătă, Statele Unite au coordonat o întâlnire trilaterală alături de Ucraina și Rusia, care a fost găzduită cu grație de Emiratele Arabe Unite.

Discuțiile au fost foarte constructive și s-a decis continuarea lor săptămâna viitoare, la Abu Dhabi. Președintele Trump și întreaga sa echipă sunt hotărâți să aducă pacea în acest război”, a transmis Witkoff prin intermediul contului său de X.

Volodimir Zelenski aprobă parțial declarațiile părții americane

La rândul lui, Volodimir Zelenski a subliniat caracterul constructiv al negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi. Potrivit președintelui ucrainean, aceste negocieri s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului”.

Reprezentanții militari participanți la discuții au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire, în timp ce partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum și a condițiilor de securitate necesare, a adăugat Zelenski.

Vladimir Putin tace deocamdată

Vladimir Putin nu a spus nimic deocamdată, dar presa de propagandă de la Moscova a relatat că prima rundă de discuții trilaterale s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas și pe măsurile de securitate post-conflict, în cazul convenirii unui acord de pace.

Potrivit publicației americane Axios, discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia sunt programate să continue duminica viitoare, 1 februarie. Axios mai susține că partea ucraineană și cea rusă au purtat sâmbătă chiar și discuții bilaterale, adică fără participarea reprezentanților Statelor Unite.

Un oficial american anonim susține că „toți păreau aproape prieteni”

„Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegații față de omologii săi. A fost un moment în care toți păreau aproape prieteni și, într-un fel, acești oameni se cunosc. Au fost multe masacre, mulți morți, dar am văzut mult respect în încăpere între părți, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluții”, a susținut un oficial american, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Oficialul respectiv a mai spus că negociatorii americani aproape că nu s-au văzut deloc nevoiți să „exercite presiuni” asupra reprezentanților ucraineni și ruși. „Ucrainenii au ridicat puncte care sunt importante pentru ei. Rușii au ridicat puncte care sunt importante pentru ei. Și am abordat toate chestiunile. Nu cred că am omis vreo temă din aceste discuții”, a declarat oficialul anonim.

O posibilă întâlnire trilaterală Trump – Zelenski – Putin

„Am ajuns la detalii foarte amănunțite și duminica viitoare va fi, cu voia lui Dumnezeu, o altă întâlnire la care vom împinge acest acord către finalizare”, a insistat el.

„În opinia noastră, astfel de reuniuni ar trebui să se desfășoare înaintea unei întâlniri bilaterale între Putin și Zelenski sau a unei întâlniri trilaterale cu Putin, Zelenski și președintele Trump, dar nu cred că suntem atât de departe de asta”, a încheiat oficialul american, citat de Agerpres, care preia agențiile de presă EFE și Reuters.

