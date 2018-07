LIVE TEXT. Prima reacţie a Laurei Codruţa Kovesi după revocare

După cum știți, președintele României a emis decretul de revocare din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, așadar mandatul meu încetează astăzi.

Am fost procuror șef al DNA pe o perioadă de 5 ani și tot ceea ce am realizat sau nu am realizat în acest mandat, găsiți într-un scurt raport care va fi publicat pe site ul DNA.

Indiferent ce spun eu sau ce spun alții despre DNA, indiferent ce spun cifrele, care nu mint, cu adevărat importantă este că DNA a dovedit că nimeni nu este deasupra legii.

În ceea ce privește procedura de revocare a procurorului-șef DNA, vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. CSM a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața Secției de procurori că motivele din propunerea de revocare o parte nu sunt reale și o parte au fost neîntemeiate.

Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare : Vă exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de ministrul justiției?

Nu comentez decizia Curții Constituționale. Arăt doar că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi subordonați politic și o clarificare rămâne în continuare necesară.

Despre mine vă pot spune că am luat act de decretul de revocare din funcția de procuror șef al DNA și de astăzi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror.

Aș dori să adresez un mesaj colegilor DNA cu care am lucrat și pe care i-am reprezentat în ultimii 5 ani. Dar și celorlalți procurori din România, cu care am lucrat timp de 6 ani în calitate de Procuror General.

Vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Pentru rezistența și dârzenia cu care ați mers înainte, indiferent de faptul că am fost atacați în mod nedrept, umiliți în fața societății și a familiilor, târâți în noroi, fără posibilitatea de a răspunde altfel decât cerând CSM-ului să apere adevărul.

Noi toți știm că în ultimii 5ani DNA a obținut și alte rezultate, care nu sunt statistici:

DNA a demonstrat că legea este egală pentru toți și că nimeni nu este prea puternic pentru a se sustrage din fața legii. Procurorii independenți au făcut investigații față de persoane care păreau de neatins, indiferent de funcție și de averile pe care le aveau

Am contribuit prin anchetele noastre la conștientizarea societății cu privire la gravitatea fenomenului corupției.

Iar ceea ce am reușit, în primul rând, stimați colegi, a fost să arătăm că instituțiile publice din România pot funcționa eficient, legal și, mai ales, că DA, Corupția poate fi înfrântă!

Nu, episodul de azi NU este o înfrângere. Modul brutal în care se forțează schimbarea legislației de ceva timp arată că vor protecție pentru trecut, prezent și viitor. Acum societatea știe asta, de la dumneavoastră, cei din DNA.

Plecarea mea dintr-o funcție înseamnă puțin atâta vreme cât nici eu nici dumneavoastră nu abandonăm.

După 6 ani la conducerea Parchetului General și încă 5 ani, 1 lună și 24 de zile la conducerea DNA vă spun că nimic nu poate fi pus în balanță față de continuarea acestei lupte, căci ea este una pentru apărarea societății de infractori periculoși.

Da, sistemul judiciar trece printr-un moment mai dificil. Toți știm asta, căci toți am văzut ce va mai rămâne din legile penale ale țării. Am văzut forma adoptată în Parlament, am reacționat și noi cu observații, și Înalta Curte, CSM-ul, Parchetul General, dar dincolo de opiniile profesionale, este de bun simț să observăm că în acest moment voința politică nu este pentru o justiție eficientă ci pentru blocarea justiției și a anchetelor.

Noi procurorii nu putem duce o luptă politică. Ne interzice legea. Pledoaria noastră este pentru o legislație stabilă. Pledoaria noastră este pentru o legislație în care procurorii să fie independenți.

Independența procurorilor este o valoare incoruptibilă.

DNA este o instituție matură, care și-a îndeplinit rolul de a lupta cu corupția la nivel înalt așa că NU abandonați. Continuați să vă faceți treaba.

Le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în activitate. Le mulțumesc și celor din sistemul judiciar, colaboratorilor instituționali din România sau parteneri instituționali.

Nu în ultimul rând am un mesaj pentru societate, pentru cetățenii României:

Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvând al Administraţiei Prezidenţiale, Mădălina Dobrovolschi.

„Preşedintele României a semnat, astăzi, decretul de revocare din funcţie a doamnei Laura Codruţa Kovesi din funcţia de porcuror şf al DNA. Preşedintele subliniază că lupta împtoriva corupţiei nu trebuie în niciun caz abandonată sau încetinită. Corupţia afectează viaţa fiecărui cetăţean şi dezvoltarea României. Banul public nu poate fi folosit în interes personal de grup iar deturnarea resurselor publice şi blocarea luptei anticorupţie se traduce prin lipsa de spitale, şcoli, autostrăzi. ”Indiferent de numele procurorului şef, această instituţie are obligaţia de a-şi continua activitatea”, a mai spus şeful statului”, a anunţat, luni, Mădălina Dobrovolschi.

”În România, lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie diminuată ori blocată în niciun fel. Dimpotrivă, trebuie să continue. Niciuna dintre instituţiile implicate în lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie supusă presiunilor sau încercărilor de decredibilizare. Preşedintele Klaus Iohannis subliniază că România este şi trebuie să rămână un stat de drept. Statul de drept, ca şi democraţia autentică, se manifestă zi de zi, prin decizia şi alegerea fiecărui cetăţean de a respecta, mai presus de orice, Constituţia şi legile acestei ţări. O abatere de la acest principiu ar însemna, de fapt, o lovitură şi o diminuare a statului de drept”, a spus Dobrovolschi.

Aceasta a menţionat că, potrivit preşedintelui, ”într-un stat de drept, hotărârile Curţii Constituţionale trebuie, toate, respectate”.

”Tocmai de aceea, judecătorilor constituţionali le revine responsabilitatea uriaşă ca, în asigurarea supremaţiei Constituţiei, să nu se îndepărteze de la spiritul acesteia, care se fundamentează pe tradiţiile democratice ale poporului român şi pe idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989. Însă, hotărârile Curţii Constituţionale trebuie respectate şi aplicate nu numai de către Preşedintele României, ci şi de majoritatea politică, o majoritate care decide modificări legislative cu impact major asupra statului de drept. Prin Decizia nr. 358/2018 Curtea Constituţională a decis, şi citez aici: Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constant, că respectă Constituţia şi legile ţării şi a acţionat permanent în acest sens”, a mai spus Mădălina Dobrovolschi.

Anunţul vine în contextul în care astăzi, expiră, practic, ultimatumul dat de Coaliţie lui Klaus Iohannis pentru a semna decretul de revocare din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.