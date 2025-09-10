Reacția Rusiei la acuzațiile Poloniei

„Partea poloneză (…) a acuzat în mod total nefondat Rusia de provocări”, a declarat Ambasada Rusiei în Polonia.

Ministerul rus al Apărării a confirmat un atac major cu drone asupra instalațiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu a comentat direct asupra presupusei intruziuni în spațiul aerian polonez.

În ciuda tensiunilor, Rusia își exprimă deschiderea pentru dialog

„În ciuda evidentului caracter nefondat al insinuărilor venite de la Varșovia, în scopul clarificării complete a incidentului pentru toate părţile interesate în prevenirea unei agravări suplimentare a situaţiei, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse este pregătit să organizeze consultări pe această temă cu Ministerul Apărării al Republicii Polone”, a explicat Ministerul rus de Externe.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei se arată, de asemenea, dispus să participe la aceste discuții, conform sursei News.ro. Această abordare sugerează o încercare de a dezamorsa situația prin canale diplomatice, în ciuda acuzațiilor reciproce.

Incidentul rămâne subiect de dispută între cele două țări, cu Polonia menținându-și poziția și Rusia negând acuzațiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE