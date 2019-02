Ilie Năstase se afla azi într-o spălătorie, când a fost rugat să interpreteze sentința instanței.

„Mi-a dat cât am cerut. Ce să comentez? Am recunoscut că am băut, nu e nimic de comentat. Nu e bine? Se pare că nu e bine în România să-ți recunoști fapta. Am primit și interdicție de a conduce, în următorii doi ani”, a precizat Năstase, pentru Libertatea.