Pe 2 februarie 2023, plutonierul adjutant șef în rezervă Daniel Adrian Ţibichi a fost condamnat la 2 ani și două luni cu suspendare, în dosarul accidentului petrecut în noiembrie 2021.

Țibichi era șoferul generalului Radu. El fusese, pentru scurt timp, și unul dintre șoferii lui Raed Arafat.

Plutonierul-șofer Țibichi a fost cercetat în libertate pentru mai multe infracțiuni, între care fals intelectual, fals în declarații, modificarea sau ștergerea urmelor accidentului, instigare la fals intelectual și participare improprie la fals intelectual.

Țibichi a semnat, în noiembrie 2022, un acord de recunoaștere a vinovăției. Pedepsele sale au fost comasate, fiind condamnat la 2 ani și două luni cu suspendare – pe care îi va executa sub supraveghere -, la 60 de zile de muncă în folosul comunității și la plata a 500 de lei cheltuieli judiciare.

Potrivit motivării instanței, consultate de ziar, în stabilirea pedepsei s-a ținut cont de circumstanțele personale ale inculpatului și de atitudinea lui pe parcursul efectuării urmăririi penale.

Plutonierul a colaborat cu organele legii și a ajutat la aflarea adevărului, susțin procurorii, variantă agreată și de judecători.

Pe 18 ianuarie, s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de alți trei angajați IGSU, care au participat și ei la mușamalizarea accidentului rutier. Procurorii au considerat că au acționat fără vinovăție, la presiunea superiorilor.

Recomandări Puțin curaj, domnule Ciolacu! Ce-i lipsește PSD ca să fie cu adevărat un partid de stânga

Consumase alcool în noaptea de dinainte, a făcut accident și i-a fost teamă că nu va fi făcut general

Aceasta este prima sentință în cazul semnalat de Libertatea în octombrie 2022. Ziarul a relatat că șeful IGSU Cristian Radu este cercetat penal după ce și-a folosit influența la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și IGSU pentru a ascunde un accident pe care l-a produs după o noapte în care consumase alcool.

Evenimentul a avut loc pe 8 noiembrie 2021, în jurul orei 7.30, când Cristian Radu, prim-adjunctul șefului IGSU, conducea cu viteză mașina de serviciu, un Volkswagen Passat. Radu mergea pe linia de tramvai și, pentru a evita să lovească un pieton, a intrat într-un refugiu. Pe scaunul din dreapta era șoferul său, Daniel Adrian Ţibichi. Generalului îi plăcea să conducă.

În minutele de după accident, susțin procurorii, generalul l-a pus pe plutonier să mintă că el se afla la volan în momentul impactului. Mașina a fost grav avariată și ambii pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, fapte ascunse în documentele întocmite ulterior.

Imediat după accident, cei doi au mutat mașina de pe linia de tramvai, iar ulterior, din dispoziția lui Radu, a fost transportată la baza de reparații a MAI din bulevardul Timișoara.

Recomandări STUPOARE PE PIAȚA RCA. Șeful Euroins vorbește, în premieră, despre câteva sute de milioane de euro despre care „ASF a rămas cu impresia că ar putea lipsi”

„Trece-te tu că tu ai fost la volan și le rezolvăm pe toate”

Potrivit declarațiilor martorilor din dosar consultate de Libertatea, motivul pentru care Cristian Radu a ascuns accidentul a fost riscul de a rata avansarea în grad, așa cum mai pățise cu un an înainte. Accidentul a avut loc pe 8 noiembrie, iar pe 1 decembrie urma să fie făcut general, ceea ce s-a și întâmplat.

„După aproximativ 10-15 minute de la accident, Cristian Radu mi-a cerut să nu spun nimănui că el a condus autoturismul, solicitându-mi totodată să spun că eu am fost la volan. Am acceptat și am apreciat această solicitare ca fiind un ordin, având în vedere relația de subordonare care există între noi. De asemenea, mi-a solicitat să declar că mașina ar avea avarii mai mici decât cele produse în realitate și să fac de așa manieră încât să nu știe nimeni nimic”, a declarat șoferul lui Radu în fața procurorilor, după cum se arată în motivarea instanței.

Din câte îmi amintesc, știu că Cristian Radu mi-a spus textual: «Știi că urmează să mă facă general, aseară am fost și la petrecere, am stat până la ora 2.00-3.00, trece-te tu, că tu ai fost la volan și le rezolvăm pe toate». Declarația șoferului lui Cristian Radu din motivarea instanței:

Plutonierul adjutant șef a recunoscut și că, după accident, presat de șeful său, el a declarat în mod mincinos că se afla pe banda a treia, deși în momentul impactului mașina circula pe linia de tramvai, dar și că niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Generalul și-a luat copilul drept alibi

„După ce am mutat mașina pe prima bandă, l-am observat pe Radu Cristian că șchiopătează cu piciorul drept, afirmând în mod repetat «nu mai pot», se abținea să nu țipe de durere, știu că a vorbit cu cineva la telefon și i-a recomandat să se ducă imediat la spital, iar el a răspuns: «Nu! Fără spital!»”, a mai declarat șoferul.

În ziua accidentului, Cristian Radu s-a internat la Spitalul Colentina, unde a suferit o intervenție chirurgicală la piciorul drept. Fostul șef din IGSU le-a spus anchetatorilor că s-a lovit la picior cu circa două săptămâni înainte de accident, când a sărit de pe o bordură, în timp ce se afla cu copilul în parc.

S-a pensionat în aceeași zi în care a fost trimis în judecată

În noiembrie 2022, generalul Radu a fost trimis în judecată, alături de fostul șef al Bazei Logistice a IGSU, colonelul Cătălin Constantin Bărbușoiu, care a ajutat la mușamalizarea accidentului. Rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a generalului Cristian Radu a fost încheiat pe 28 noiembrie, ziua în care președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea acestuia în rezervă.

Pensie de peste 2.000 de euro

Generalul Radu, 49 de ani, va primi lunar o pensie de aproximativ 12.000 de lei. La nivelul structurilor MAI, Radu era cunoscut drept „mâna dreaptă a lui Arafat în materie de legislație pe IGSU”, un bun profesionist și un om cu mare influență în sistem. Generalul a participat la organizarea relațiilor complexe dintre DSU, IGSU și celelalte instituții din subordinea lui Raed Arafat.

„Funcția înaltă, dar și forța în sistem, venind din pregătirea lui bună, l-au ajutat să mușamalizeze accidentul. Practic, nimeni n-a suflat”, a declarat pentru Libertatea, sub condiția anonimatului, un ofițer IGSU care îl cunoaște bine pe generalul Cristian Radu.

Tot Radu este ofițerul despre care Libertatea a relatat în 2019 că a ascuns vreme de trei ani filmul intervenției de la Colectiv. Filmul a fost ascuns nu doar publicului, ci și Parchetului, care ceruse probele.

În dosarul accidentului rutier, generalul Radu Cristian susține că este nevinovat, spre deosebire de plutonier, care și-a recunoscut faptele. Procesul generalului n-a început. Se află în cameră preliminară la Tribunalul București, unde are stabilit un prim termen de judecată pe 14 februarie.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Cătălin Zmărăndescu, reacție dură după ce băiatul lui, Mihai, a intrat la Survivor

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Dureros ce se întâmplă acum cu fosta soție a lui Dem Rădulescu, la 74 de ani. Paula Rădulescu are un mare regret în suflet

Observatornews.ro Stațiunea numită cândva "Liverpool de România" plătește din greu tributul moștenirii industriale. Fabricile altădată prospere umbresc peisajul pitoresc cu ruinele lor

Știrileprotv.ro Cum s-au răzbunat doi părinți, după ce fiul lor nu i-a invitat la nuntă pentru că nu erau „suficient de buni”

FANATIK.RO ANAF scoate la vânzare mai multe avioane mari de pasageri. Unul din ele costă mai puțin decât un Logan second hand

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2023. Racii ar fi bine să evite orice fel de exagerare, de la cheltuieli la discuțiile cu cei din mediul de la serviciu

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor