Potrivit generalului Freuding, Berlinul și Kievul au încheiat un acord în acest sens în luna februarie. Invitarea instructorilor militari ucraineni marchează o inversare a rolurilor, cu armata ucraineană împărtășindu-și experiența de luptă cu Rusia, după ce a fost antrenată inițial de instructori militari occidentali, notează sursa citată.

„Avem speranțe mari. Trupele ucrainene sunt în prezent singurele din lume cu experiență de luptă pe linia frontului împotriva Rusiei”, a subliniat Christian Freuding.

Zeci de instructori militari ucraineni vor veni în Germania pentru o misiune de câteva săptămâni. Aceștia își vor împărtăși experiența într-o gamă largă de domenii: artilerie, inginerie, operațiuni blindate, utilizarea dronelor, comandă și control.

Freuding spune că Germania este nevoită să fie pregătită de orice scenariu, în condițiile în care serviciile sale secrete nu exclud ca Rusia să atace un stat membru NATO în următorii ani.

„Asta înseamnă practic poimâine. Nu avem timp – inamicul nu așteaptă să ne declarăm disponibilitatea. Prin urmare, trebuie să profităm de fiecare ocazie pentru a ne pregăti”, a declarat el.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, armata germană a antrenat soldați ucraineni în utilizarea unor echipamente occidentale, printre care tancuri Leopard și vehicule de luptă pentru infanterie Marder.

Generalul Freuding atrage atenția că soldații ucraineni au căpătat abilități mai ales în condiții reale de luptă, dezvoltând tactici unice pentru războiul modern. „Faptul că acum vin la noi ca instructori reflectă parteneriatul nostru egal în materie de securitate”, a adăugat el.

Comandantul Bundeswehr și-a exprimat încrederea că și alte țări din NATO vor urma exemplul Germaniei, pentru a nu fi vulnerabili în cazul unei noi invazii ruse.

Kremlinul susține că nu are planuri de agresiune împotriva NATO, dar oficialii occidentali nu mai cred în astfel de declarații având în comportamentul Rusiei de la destrămarea Uniunii Sovietice, care a dus războaie deschise împotriva Republicii Moldova, Ceceniei, Georgiei și Ucrainei și s-a lansat într-un amplu război hibrid împotriva UE și NATO.

