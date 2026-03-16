Cum funcționează implantul Neuracle

Tehnologia BCI permite conectarea sistemului nervos al unei persoane la dispozitive capabile să citească activitatea cerebrală. Implantul de la Neuracle este destinat pacienților cu paralizie cauzată de leziuni severe ale măduvei spinării cervicale, care întrerup semnalele nervoase între creier și membre, relatează Euronews.

Sistemul interpretează intenția utilizatorului de a mișca mâna, iar un software traduce aceste semnale și le transmite către o mănușă robotică, purtată de pacient.

Mănușa utilizează presiunea aerului pentru a deschide și închide mâna, permițând utilizatorului să prindă obiecte. Conform CGTN, acest progres poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții celor afectați.

Cine poate beneficia de implant

Nu toți pacienții sunt eligibili. Potrivit presei de stat chineze, dispozitivul este destinat adulților cu vârste între 18 și 60 de ani, care sunt paralizați de cel puțin un an și a căror stare este stabilă de minimum șase luni.

De asemenea, pacienții trebuie să aibă o anumită mobilitate în brațe pentru a putea utiliza cu succes mănușa robotică.

China a plasat dezvoltarea interfețelor creier-computer printre prioritățile sale strategice naționale, considerând această tehnologie un potențial motor de creștere economică. Potrivit South China Morning Post, guvernul chinez a accelerat investițiile în acest domeniu, ceea ce a stimulat un val de inovații tehnologice.

Această realizare a Chinei are loc pe fondul unei competiții globale intense pentru dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor BCI. În 2024, compania Neuralink a lui Elon Musk a început testele clinice pe oameni și a anunțat pe platforma X că intenționează să lanseze producția de masă a implanturilor sale până la sfârșitul anului 2026.

