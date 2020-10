Primarul sectorului 4 i-a convocat joi pe consilierii locali la o ședință, în 26 de minute, spun cei de la USR-PLUS și PNL. Fosta opoziție, acum majoritară în Consiliul, îl acuză pe Băluță că urgența era necesară pentru ca edilul să-și impună cei doi viceprimari din organigramă, profitând de faptul că nu toți oamenii USR PLUS și PNL au depus jurământul.

Băluță ar fi vrut să profite de majoritatea încă fragilă. „Miza reală e ca domnul Băluță să își pună viceprimari obedienți ca să ascundă tot ce a făcut la primărie”, acuză consilierii generali din opoziție.

Jocul între PSD și USR-PLUS – PNL

Daniel Băluță a câștigat mandatul la mare diferență față de contracandidata sa, Simona Spătaru, dar majoritatea în Consiliul Local e a dreptei.

Lucrurile stau așa:

PSD are 10 consilieri, iar încă unul urmează să depună jurământul. USR și PLUS au șapte și alți doi în așteptare. PNL are cinci, dar doar patru au terminat procedura. PMP are doi consilieri și amândoi au trecut de toate filtrele. În acest context, Băluță a sperat că poate face majoritate cu Partidul Mișcarea Populară și poate fenta votul oamenilor.

În realitate, majoritatea aparține USR-PLUS-PNL, cu 14 consilieri, plus cei doi ai PMP.



Ce înseamnă ședință de îndată

Conform legii, ședințele de îndată sunt convocate doar în situații de forță majoră sau de maximă urgență pentru rezolvarea problemelor locuitorilor, pentru proiecte extrem de urgente.

Joi, consilierii locali au aflat la 8:50 că la 9:20 trebuie să se prezinte la primărie.

„Primarul cheamă consilierii de pe-o oră pe alta. Ședința convocată de pe o oră pe alta se poate doar în caz de forță majoră. Vă este teamă că nu aveți majoritate? Înțeleg că simțiți că vi se cutremură șandramaua, dar fiți bărbat, puțin curaj nu strică”, a scris pe Facebook Simona Spătaru, contracandidata lui Băluță la Primăria Sectorului 4.

Ședința nu a mai avut loc pentru că nu a fost îndeplinit cvorumul. Consilierii nu au ajuns la ședință.

„Incapacitate de a conduce activitățile primăriei”

Ce era atât de urgent pentru a convoca o ședință de îndată?

Alegerea viceprimarilor.

Surse din primărie spun că primarul Băluță încearcă să-și impună ambii viceprimari din rândul social-democraților. E nevoie doar de majoritate simplă, de jumătate plus unu, pentru alegerea unui viceprimar, iar cu 11 consilieri PSD, Băluță nu și-ar fi trecut propunerile pentru că PNL și USR-PLUS au împreună 14 mandate.

Edilul a profitat că nu toți consilierii au apucat să-și preia mandatele și a adus o scutire medicală din care reiese că două săptămâni este în „incapacitate de a conduce activitățile primăriei”, spun aceleași surse, invocând astfel nevoia urgentă de a numi un om care să-i poată prelua atribuțiile.

Variantele: o directoare din primărie și fostul viceprimar

„Miza reală e ca domnul Băluță să își pună viceprimari obedienți ca să ascundă tot ce a făcut la primărie”, acuză consilierul USR-PLUS Mircea Olaru.

Cine sunt cei doi:

Una dintre principalele variante propuse de PSD și dorite de Băluță este fostul viceprimar al Sectorului 4, Andrei Trocan. A doua variantă este Mădălina Stancu, care s-a aflat pe poziția a cincea pe lista consilierilor locali PSD.

Această doamnă Stancu – care și-a obținut locul în Consiliu – este acum favorită să devină viceprimar, așa încât Băluță să-și poată face liniștit jocurile. Surse din primărie pentru Libertatea:

Mădălina Stancu a fost director adjunct la achiziții publice din Direcția de Dezvoltare, iar acum este director executiv al aceleiași direcții din primăriei. Are la mâna toate investițiile din sector cu bugete de sute de milioane de lei anual.

Odată numiți în funcții, viceprimarii sunt foarte greu destituiți, pentru că e necesar un vot de două treimi. Or, PNL și USR-PLUS nu ar fi putut asigura această majoritate nici măcar cu votul celor de la PMP.

„Vrea să își pună, dacă poate, și doi viceprimari, nu doar unul și miza pe PMP. Doar că nu o să îi iasă, că PMP nu s-a dus. Și mai urmărește ceva: să convoace de trei ori ședința și să invalideze mandatul celor care nu se duc”, acuză Pavel Popescu, liderul liberalilor din Consiliul Local.

Tentativă de blat cu PMP

Primarul Sectorului 4 a încercat să obțină votul celor de la PMP, care au și ei doi consilieri. Fără rezultat. PMP refuză să facă o alianță cu grupul social-democraților din Consiliul Local, dar nici cu liberalii și USR nu e într-o relație bună.

Dan Marin Ștefănel, de la PMP, confirmă tentativa de a face o ședință joi dimineață, însă spune că nu știe de intenția de a o numi pe Mădălina Stancu în funcția de viceprimar.

„Nici eu, nici doamna Mărioara Tecuceanu nu am fost prezenți la ședință. M-am săturat să mă acuze neomarxiștii din USR și PLUS că fac alianță cu PSD. În schimb, spun public că PNL nu m-a contactat deloc să discutăm despre o majoritate în Consiliu. Ei își calculează majoritatea USR-PLUS-PNL cu 14 oameni și ignoră PMP. Nu gândesc o majoritate de 16 oameni pentru proiecte serioase. Să nu mă enerveze, eu într-un minut pot face majoritate cu PSD, dar nu fac!”, spune Ștefănel.

Primăria: „Ședința a fost convocată legal”

Libertatea a încercat să ia legătura cu primarul Daniel Băluță, însă consilierii săi au transmis că edilul „nu dorește să comenteze acum această situație” și am fost direcționați către biroul de presă cu o solicitare scrisă.

„Tot ce putem spune este că ședința a fost convocată în mod legal și nimeni nu a fost propus ca viceprimar fiindcă ședința nu a mai avut loc, din lipsă de cvorum”, au declarat pentru Libertatea reprezentanți ai primăriei.



