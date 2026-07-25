Cursuri de perfecționare și sute de CV-uri trimise

O tânără de 18 ani din orașul austriac St. Pölten afirmă că încearcă de luni de zile să își găsească un loc de muncă, fără succes. În aproape doi ani, ea spune că a trimis peste 300 de CV-uri, însă nu a reușit să obțină un post permanent, relatează publicația Heute.

După absolvirea școlii primare și a gimnaziului, Sophie a urmat o școală profesională cu profil economic, apoi a încercat să găsească un loc de ucenicie.

Potrivit propriilor declarații, în aproape doi ani a trimis peste 300 de CV-uti și a participat la ateliere și cursuri în domeniile cosmeticii și administrației.

Aceste eforturi nu i-au adus însă un loc de muncă stabil, ci doar colaborări pe termen scurt. Pentru cursuri de formare și perioade de probă, tânăra s-a deplasat inclusiv la Viena. „Atât timp cât locul de muncă este accesibil cu transportul public, nicio distanță nu este prea mare pentru mine”, mărturisește tânăra.

Primește în principal doar răspunsuri automate de respingere

În ciuda numărului mare de CV-uri trimise, Sophie spune că nu a reușit să obțină un loc de muncă. În căsuța sa de e-mail continuă să primească mesaje de respingere.

„Din păcate, după analiza atentă a candidaturii tale, trebuie să îți comunicăm că nu te putem selecta pentru această poziție”, este unul dintre mesajele pe care le primește frecvent.

Potrivit tinerei, cele mai multe dintre aceste răspunsuri sunt generate automat: „Este extrem de trist că pe platformele de recrutare și pe site-urile companiilor sunt solicitate dosare complete de candidatură, pentru a primi, dacă primești, un răspuns automat”.

A aplicat inclusiv pentru posturi de femeie de serviciu

Sophie spune că a încercat să contacteze direct angajatorii, însă, de fiecare dată, a fost îndrumată către platformele online de recrutare. „Documentele mele de candidatură au fost revizuite de peste zece ori de specialiști. Nu cred că problema este calitatea lor”, a declarat tânăra.

O tânără trimite de luni întregi sute de CV-uri, inclusiv pentru posturi de femeie de serviciu, în Austria, și nu o angajează nimeni: „Vreau doar să lucrez”
Imagine generată cu AI

În prezent, ea este înregistrată la Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de Muncă din Austria (AMS), unde își caută în continuare un loc de muncă și participă la activitățile unui centru de formare pentru tineri, în încercarea de a-și construi un plan profesional. Obiectivul ei rămâne obținerea unui loc de ucenicie, însă, pe termen scurt, spune că își dorește pur și simplu să intre pe piața muncii. „Am aplicat chiar și pentru un post de femeie de serviciu. Vreau doar să lucrez”, a mai spus Sophie.

Nu doar tinerii au probleme în a-și un loc de muncă. În Canada, un bărbat de 61 de ani, fost director de resurse umane, a descoperit pe propria piele că piața muncii poate fi nemiloasă, indiferent de CV-ul impresionant sau de anii de expertiză. După ce a trimis 80 de CV-uri, a realizat 150 de contacte pe rețelele sociale și a contactat 60 de agenții, eforturile sale nu au avut rezultat.

Iar în SUA, o femeie de 59 de ani declara, la sfârșitul lui 2025, că a trimis peste 500 de CV-uri de când a fost concediată, cu mai bine de un an înainte și de fiecare dată, fie nu mai primea niciun răspuns după primul interviu, fie ofertele erau mult sub nivelul salariului avut înainte. Ea se temea că, dincolo de piața muncii dificilă, părul ei grizonat joacă un rol important în felul în care este privită de angajatori.

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