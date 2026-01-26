Birourile se găsesc la acest moment într-o clădire din incinta unității spitalicești, dar care urmează să fie demolată, relatează publicația locală Gazeta de Sud.

„Este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 157 mp şi construcţie S+P+3+M cu suprafaţa construită la sol de 154 mp şi supafaţa construită desfăşurată de 777,21 mp, situate în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 62C, (fost nr. 124), înscrise Cartea Funciară nr. 211931 UAT Craiova, construcţia este necesară în vederea utilizării acesteia de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova că şi sediu administrativ.

Totodată facem precizarea că actuala clădire administrativă a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova, în urma expertizei efectuate urmează a fi demolată”, se prevede într-un proiect de HCL.

Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

