De Diana Meseșan,

În 21 ianuarie 2020, Primăria Sectorului 4 București, condusă de primarul PSD Daniel Băluță, a achiziționat ”servicii de promovare și comunicare pe Facebook” în valoare de aproape 30.000 de euro.



Servicii de promovare și comunicare prin Facebook, să conțină material publicistic săptămânal în 5 publicații online, în scop de prezentare lunară a proiectelor de hotărâre și a hotărârilor Consiliului Local Sector 4 sub forma de anunț cu privire la ședința ce ar urma să aibă loc. Obiectul achiziției, potrivit anunțului din SICAP:

Doar că, precum în zicala ”cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei”, cele 5 publicații sunt, în realitate, 4: Cap Limpede, Știrea Zilei, Romania Online și Bucureștiul, dintre care una are site-ul suspendat, iar alta nu a publicat nimic în ultimii doi ani.



În plus, Cap Limpede, Știrea Zilei, Romania Online și Bucureștiul își rotesc conținutul pe Faceboook, postând lucruri identice la aceleași ore. Majoritatea postărilor sunt anti-PSD și pro-PNL.



Oreste Teodorescu a declarat într-un interviu din 2017 că el este implicat în toate aceste platforme.

Dacă îmi permiți să mă laud puțin, am mai multe site-uri în asociere, și Cap Limpede, Bucurestiul.ro, Circul politic, Stirea Zilei, S24.ro, Romania online. Oreste Teodorescu, în 2017:

Contactat de Libertatea, Oreste a spus că nu deține site-urile, ci doar le promovează.

Aproape 5.000 de euro pe lună pentru promovare



Contractul de 135.000 RON (28.249,77 euro), câștigat de firma CPC Publishing Media, prevede ”promovarea și comunicare online” pentru Primăria Sectorului 4 pe o perioadă de 6 luni. Adică 22.500 de lei (aproximativ 4.700 de euro) pe lună.



Serviciile achiziționate includ publicarea unui ”material publicistic săptămânal, pe toate cele 5 publicații online, agreat de comun acord”.

O primă inadvertență apare chiar în oferta de pe SICAP. Deși se vorbește de 5 publicații, sunt enumerate doar 4.



Cap Limpede

Știrea Zilei

Romania Online

Bucureștiul

Claudiu Popa, asociat și administrator al firmei câștigătoare CPC Publishing Media, și fost director de marketing la Libertatea, nu a reușit să lămurească misterul celei de-a cincea publicații, pierdute pe drum.



Acesta a explicat, într-un interviu telefonic pentru Libertatea, că firma nu administrează direct acele site-uri, ci este ”o regie de vânzări care intermediază”. A mai spus că publicațiile au fost alese pentru specificul local, fiind site-uri care au public cititor din București.



Contractul lui Schrödinger: este și nu este



Claudiu Popa a revenit cu un e-mail a doua zi în care a spus că firma lui nu a avut nici un contract cu Primăria Sectorului 4.



Dar contractul apare în SICAP ca fiind atribuit firmei în 21 ianuarie 2020.



Contractul apare atribuit în SICAP

”Nu am selectat nicio publicație pentru a primi contracte de la Primăria Sectorului 4 sau vreo altă entitate publică. Firma CPC Publishing Media nu a primit niciun contract. Urmare a numeroaselor solicitări pentru publicitate pe aceste site-uri, editorul ne-a adresat rugămintea de a prelua reprezentarea și livrarea prin adserver a spațiului publicitar. În acest sens am înregistrat o ofertă publică în SICAP pe care o poate accesa orice entitate publică sau privată în mod transparent!”, ne-a precizat Popa.

Întrebat de Libertatea cum se numesc entitățile care reprezintă aceste publicații, Claudiu Popa ne-a răspuns că ”datele legate de identitatea clientilor sunt confidentiale cu exceptia cazurilor in care primim acordul pentru a oferi aceste detalii”.

Firma renunță la contractul cu Primăria (cel care nu există)



Câteva rânduri mai jos în același e-mail, Claudiu Popa a recunoscut că există totuși un contract între Primăria Sectorului 4 și firma la care este acționar, alături de Cristea Sorin-George și Cioba Cosmin-Bogdan. Dar a spus că va renunța la el.



”De asemenea vă anunț pe această cale că am decis să renunț la contractul cu Primăria Sect.4 ți nu voi mai da curs ofertei urmând să îmi retrag oferta din sistemul de achiziții publice. În urma unei analize mai atente a tuturor implicațiilor rezultate în urma derulării acestui contract firma pe care o reprezint a hotărât să nu mai participe la nici o licitație sau proiect organizat sau sustinut de instituții finanțate din bani publici”, a transmis el.

Cap Limpede, în vacanță de 2 ani



Cap Limpede, una dintre cele 4 site-uri selectate pentru a promova Primăria Sectorului 4, nu a publicat nimic între 26 ianuarie 2018 și 23 ianuarie 2020.



Și-a reluat activitatea la 2 zile după atribuirea contractului în SICAP, publicând de atunci trei articole: un articol copiat din Capital.ro, o preluare din Adevărul Iași, respectiv un articol intitulat ”Cercetătorii au dovedit legătura dintre stres și albirea părului”. Deocamdată, nimic despre Primăria Sectorului 4.



În timp ce site-ul Cap Limpede a revenit de curând din vacanță, Știrea Zilei este în mentenanță.



Mesajul afișat pe site-ul Știrea Zilei

”La momentul când am făcut prezentarea și oferta știam că site-ul este funcțional. Este o noutate și pentru mine”, a spus Claudiu Popa despre site-ul Știrea Zilei.

Legat de Cap Limpede, acesta a adăugat: ”Da, au fost site-uri care s-au reactivat între timp.”



Celelalte două site-uri din listă, Bucureștiul și Romania Online, publică în jur 3 – 4 articole pe zi. Conținutul nu are atât specific local, cum a spus Popa, cât mai degrabă anti-PSD, cu o atenție deosebită acordată primarului Bucureștiului, Gabriela Firea.



Practic, o primărie condusă de un primar PSD vrea să se promoveze pe pagini anti-PSD.

Câteva titluri:

Romania Online, 5 februarie 2020: Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a facut de ras in direct la TV: Citeste impiedicat, pe silabe…

Romania Online, 3 februarie 2020: Sondaj IMAS: Daca maine avem alegeri parlamentare, PNL castiga cu aproape 50%”

Bucureștiul, 3 februarie 2020: Surpriza: ALDE propune un pact politic ”anti-puturosi” cu trimitere directa la Gabriela Firea

Bucureștiul, 3 februarie 2020: ”Premierul Ludovic Orban: Firea a demonstrat că e şi mai proastă decât Oprescu ca şi primar!”

Bucureștiul, 27 ianuarie 2020: ”Doar gura e de ea: Firea infranta din nou in instanta! ”Constatam dispretul administratiei Firea pentru respectarea legii!”

Romania Online, 20 ianuarie 2020: ”Votezi PSD, primesti petarde! Fosta consiliera a premierului Viorica Dancila vinde petarde pe marginea drumului”

Despre Primăria Sectorului 4, mai nimic



Deși au trecut mai mult două săptămâni de la atribuirea contractului în SICAP, publicațiile respective nu au dat mare atenție Primăriei Sectorului 4. Deși contractul prevedea publicarea unui ”material publicistic saptamanal, pe toate cele 5 publicații online, agreat de comun acord.”



Doar Bucureștiul a publicat un articol despre activitatea Primăriei Sector 4, ulterior atribuirii contractului. E un copy-paste la un comunicat al Primăriei Sectorului 4.



”Piata Progresul devine una dintre cele mai moderne din Bucuresti, dupa investitii de peste 11 milioane”, este titlul apărut în ziar.

135.000 de lei este suma alocată de Primăria Sector 4 pentru promovarea imaginii sale

50 de lei este valoarea lunară a bursei de performanță în Sectorul 4, pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiade naționale

Cu titlul de exemplu, cu suma alocată pentru promovarea pe FB a primăriei, s-ar mai fi putut plăti 300 de burse de performanță, pe durata unui an școlar. În sectorul 4, bursa de performanță este de 50 de lei pe lună. În anul acesta școlar, Primăria Sectorului 4 va plăti un număr de 824 de burse de performanță.



Conținut identic pe Facebook

Cap Limpede, Știrea Zilei, Romania Online și Bucureștiul rotesc același conținut pe Facebook.



De exemplu, pe 30 ianuarie 2020, la ora 22:10, toate au publicat pe paginile lor de Facebook un articol intitulat ”Complexul de inferioritate iti afecteaza viata! Vezi semnele pe care nu trebuie sa le ignori!”.



Este un articol vechi de 2 ani, publicat inițial pe site-ul Cap Limpede, la data de 26 ianuarie 2018, chiar în ziua în care site-ul și-a luat pauza de 2 ani de zile.

Dar nu doar cele 4 publicații au reciclat articolul despre complexul de inferioritate pe 30 ianuarie, anul ăsta. Exact în aceeași zi și la aceeași oră, materialul a mai fost share-uit pe următoarele pagini și grupuri de Facebook.



Sănătate și Dezvoltare Personală a Familiei

Romania Link

E-dimineata

Circul Politic

Like News

Viața Vedetelor

Viral News

Lumea bizară

Alte exemple de articole share-uite pe Facebook la aceeași oră, cu același status

”Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a facut de ras in direct la TV: Citeste impiedicat, pe silabe…”, publicat în 5 februarie 2020 de site-ul Romania Online.



Share-uit de: Sector 3 București, Circul Politic, Cap Limpede, Bucureștiul, Știrea Zilei, Romania Link sau Romania Online.

Același articol a fost publicat pe mai multe site-uri în același timp

”Premierul Ludovic Orban: Firea a demonstrat că e şi mai proastă decât Oprescu ca şi primar!”, publicat în 3 februarie 2020 de site-ul Bucureștiul.



Share-uit pe 3 februarie, ora 09:39 de: Bucureștiul, Știrea Zilei, Romania Online, Oreste.

Atacul lui Orban la adresa lui Firea, publicat în aceeași formă

Deși par a fi publicații de sine stătătoare, toate publică pe Facebook același conținut, la ore identice. Constelația aceasta de grupuri și pagini de Facebook mai cuprinde câteva titluri:

Europarlamentari

Sector 3 București

24 Știri Sport

Oreste

Pagina de Facebook a lui Oreste Teodorescu împarte unele dintre aceste statusuri cu paginile de mai sus. Nu întâmplător.

Oreste, capul limpede



Într-un interviu din 2017, ”Fostul prezentator tv, actual profesor dar și patron al mai multor site-uri cunoscute, ne-a acordat un interviu EXCLUSIV”, pentru blogul Successful Lives* Vieţi de succes, Oreste vorbește de site-urile sale.

I. P. Ai un site foarte accesat, interesant: „caplimpede”. Cap limpede, putini stiu, se numea acea persoana care la final de zi (daca lucrai la un ziar/cotidian) sau la final de saptamana sau luna (daca lucrai la o revista sau un hebdomader), corecta toata publicatia, chiar si dupa ce se uita corectorul respectivei publicatii. Asadar, de ce ai ales numele site–ului tau… „Cap limpede”?

O. T. Daca imi perimiti sa ma laud putin, am mai multe site-uri in asociere, si Cap Limpede, Bucurestiul.ro, Circul politic, Stirea Zilei, S24.ro, Romania online… am incercat impreuna cu asociatii mei, jurnalisti vechi si foarte buni, proveniti din zona economica si de investigatii sa facem presa fara moguli si fara prea mari compromisuri… Am identificat diversele categorii de public si ne straduim sa oferim produse media decente.

Contact de Libertatea, Oreste a negat că ar deține site-urile respective.

Ați înteles greșit, este vorba despre site-uri pe care le promovez, colaborez cu jurnaliști independenți, nearondați presei de partid sau în solda unor moguli penali! Asta înseamnă în asociere… din punct de vedere juridic și comercial nu am din păcate, deși mi-as fi dorit, nici o participare… Oreste Teodorescu, despre afirmația făcută în interviul din urmă cu patru ani:

Nici Oreste nu a vrut să dezvăluie identitatea proprietarului sau proprietarilor site-urilor despre care spune că doar le promovează.



Contactat de Libertatea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4, fostul jurnalist Cristian Zărescu, a refuzat să răspundă la întrebări telefonic și a cerut să îi fie trimise pe e-mail. Până la ora publicării acestui material, Primăria nu a trimis niciun răspuns.



