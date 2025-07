Ce spune ministrul dezvoltării

„Vrem ca atunci când este vorba de o scădere a populaţiei într-o unitate administrativ-teritorială să nu se menţină acelaşi număr de angajaţi. Şi acest lucru să fie proporţional, evident şi invers valabil atunci când avem o creştere a populaţiei. Este vorba despre 18.390 de posturi din simularea noastră, care pot să dispară prin această formulă, dar încă o dată, cel mai important este criteriul profesional.

Sunt UAT-uri la care numărul acesta de personal este un număr suficient şi profesionist şi sunt şi autorităţi locale unde, ca să spun aşa, unde «s-a sărit calul» şi acolo trebuie intervenit. De asemenea, la autorităţi mai mici, o să propunem desfinţarea funcţiei de viceprimar la UAT-urile sub 1.500 de locuitori”, a declarat ministrul Cseke Atila.

La nivel național, sunt, în prezent, aproximativ 400 de comune sub această limită, majoritatea în zonele montane.

Peste 100 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, în Munții Apuseni

Doar în județele care au teritorii în zona Munților Apuseni se regăsesc 107 dintre comunele vizate de această măsură, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Foarte multe dintre acestea au sub 1.000 de locuitori, existând chiar și situații de comune care au mai puțin de 500 de oameni.

Primarii acestor UAT-uri se opun măsurii drastice anunțate la nivelul Guvernului, susținând că au nevoie de viceprimari, iar desființarea acestor posturi nu ar ajuta, oricum, în mod decisiv, la scăderea deficitului. În județul Alba, sunt 30 de comune, dintr-un total de 67, care au mai puțin de 1.500 de locuitori. La Ceru Băcăinți sunt doar 227 de persoane, iar în alte 10 UAT-uri sunt cifre mai mici de 1.000 de locuitori: Râmeţ – 426, Întregalde – 459, Ponor – 475, Ocoliş – 479, Ohaba – 538, Mogoş – 647, Blandiana – 818, Poşaga – 835, Poiana Vadului – 942, Doștat – 980.

Primarul comunei Ocoliș cataloghează desființarea postului de viceprimar drept „o mare prostie”. „Nu faci nicio economie. Are salariu de 4.000 de lei și ceva, dar face muncă foarte multă. Dai afară viceprimarii și înființezi cinci posturi de vicepremier. Nu e corect. Noi oricum suntem subdimensionați. Pentru că am personal puțin, dau atribuții la cei pe care îi am, ceea ce nu mi se prea corect. Dar nu am alte persoane din păcate”, afirmă primarul din Ocoliș, Alin Jucan.

Utilaje cumpărate cu fonduri europene, fără personal

Potrivit primarului de la Ocoliș, primăria pe care o conduce are opt angajați, plus personalul care lucrează în urma derulării de proiecte finanțate din fonduri europene.

„Am constatat o mare problemă și la fondurile europene. Accesăm bani, dar după cinci ani trebuie să dăm afară oamenii pentru că am îndeplinit sustenabilitatea. Degeaba am cinci utilaje cumpărate pe fonduri europene, pentru că nu mai sunt oameni care să le folosească și să deservească comunitatea. Primăria nu este SRL, este o instituție publică care oferă servicii. Viceprimarul de la mine are foarte multe atribuții. Eu mă ocup mai mult de partea «externă», ceea ce înseamnă proiecte, el de partea «internă», asistență socială, SVSU, tot.

Nu putem da atribuțiile viceprimarului la secretar, pentru că nu este o persoană aleasă. Dacă plec în concediu, nu îi pot da atribuții la secretar. Din punctul meu de vedere, nu cred că este un proiect realizabil. Este prea multă legislație de schimbat. Se leagă de noi, amărâții, în timp ce cei de la ANRE și ASF au salarii de 18.000 de euro”, completează primarul comunei cu 479 de locuitori.

Situația este similară și la nivelul Primăriei Întregalde. „Ne afectează foarte mult, pentru că suntem doar cinci oameni la primărie. Acum, de la 1 iulie, după cinci ani și 18 concursuri, am reușit să aducem un secretar. Într-o comunitate mică cum e a noastră, viceprimarul are atribuții pe partea de gospodărire și SVSU. Am avut foarte multe evenimente pe situații de urgență, cum ar fi prezența urșilor.

Anul trecut am avut 22 de bovine atacate de urs. De fiecare dată echipa de intervenție a trebuit să meargă în teritoriu. Avem, de exemplu, pe partea de cadastrare sistematică 11 state componente, unde este necesar ca cineva să poată merge și în teritoriu.

Am avut, iarna, multe intervenții provocate de zăpadă, sate rămase fără energie electrică. Are un rol tare important, mai ales că avem atât de puțini angajați”, afirmă primarul Victoria Moga. Aceasta spune că secretarul are cu totul alte atribuții și nu poate să meargă în teritoriu ori de câte ori este nevoie de prezența unui reprezentant al primăriei.

Actualii viceprimari rămân consilieri locali

În județul Cluj, 27 de comune, din 75, ar urma să rămână fără viceprimari de la 1 ianuarie 2026. Trei dintre acestea au mai puțin de 1.000 de locuitori: Aiton – 983, Valea Ierii – 873 și Ploscoș – 605. „Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali, așadar cei aflați în aceste funcții își vor continua mandatele de aleși locali, începând cu data de 1 ianuarie 2026”, a anunțat prefectul județului de Cluj, Maria Forna.

Și în aceste județ, primarii se opun plecării viceprimarilor din funcție. „La Aiton suntem doar nouă persoane angajate la primărie. Desființarea postului de viceprimar nu este deloc o măsură bună. Noi nu avem specialiști pentru domeniul agricol, urbanism și altele. Dacă desființăm viceprimarul, de ce să rămânem cu nouă consilieri locali? În această situație va trebui să dau la secretar din atribuțiile mele și va fi foarte dificil.

La noi, viceprimarul se ocupă de fond funciar, domeniu foarte important în orice comunitate. Are 4.200 de lei salariul, ceea ce nu înseamnă nu știu ce economie la buget”, spune primarul comunei Aiton, Nicolae Făgădar.

Și acesta face o comparație cu actuala componență a Guvernului, unde sunt cinci vicepremieri. Unii dintre viceprimari au primit atribuții de gestionare a proiectelor cu fonduri europene, acolo unde există astfel de situații. „Nu știu cum vom gestiona proiectele dacă nu vom mai avea viceprimar. O să preiau eu sau secretarul. Va fi foarte greu”, a afirmat, la rândul său, primarul din Sâncraiu, Andras Poka.

Comuna unde 15% din locuitori primesc bani de la primărie

Un alt județ afectat de o astfel de decizie este Hunedoara. 27 de comune dintr-un total de 55 au mai puțin de 1.500 de locuitori. Aici se află și comuna cu cei mai puțini oameni din țară, Bătrâna, unde mai sunt doar 118 de persoane. Administrația locală are șase angajați, inclusiv primarul și viceprimarul. Celelalte funcții sunt ocupate de secretar, casier, agent agricol și femeie de serviciu. Comuna are, potrivit legislației, nouă consilieri locali. Situația face ca aleșii locali și angajații administrației să reprezinte aproape 15% din totalul locuitorilor.

Alte 12 UAT-uri din Hunedoara au mai puțin de 1.000 de persoane: Bulzeștii de Sus – 314, Bunila – 323, Lelese – 331, Cerbăl – 405, Burjuc – 739, Lunca Cernii de Jos – 794, Toplița – 731, Vorța – 707, Cârjiți – 748, General Berthelot – 940, Balșa – 805, Blăjeni – 977. „Cred că ar fi mult mai bine să se reducă numărul de consilieri și să rămână viceprimarul. Consilierii lucrează câteva ore pe lună, în timp ce viceprimarul are atribuții multe și ține locul primarului când este plecat”, a afirmat primarul din Lunca Cernii de Jos.

„Era mai bine dacă făceam înainte o comasare a comunelor mici”

În Bihor, opt comune au sub limita anunțată de ministrul dezvoltării: Boianu Mare, Căpâlna, Criștioru de Jos, Pocola, Sâmbăta, Șinteu, Spinuș și Viișoara.

„Este o decizie binevenită, deoarece sunt UAT-uri care, o bună parte din ele, nu reușesc să aibă veniturile necesare ca să își plătească salariile. Părerea mea e că, la o populație care nu atinge într-un UAT 1.500 de persoane, ajunge doar o funcție de primar, iar pe perioada în care primarul își ia concediu, cred că UAT-ul poate fi condus câteva zile de aparatul administrativ al primăriei, respectiv secretarul”, a anunțat prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș.

În Arad sunt 18 comune, dintr-un total de 68, vizate să rămână fără viceprimari. Șase dintre acestea au mai puțin de 1.000 de locuitori: Șistarovăț – 407, Ignești – 661, Moneasa – 820, Șilindia – 853, Hălmăgel – 967 și Pleșcuța – 999.

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, este de părere că o comasare a comunelor mici ar fi mai eficientă din punctul de vedere al economiilor la buget.

„Cred că era mai bine dacă făceam înainte o comasare a comunelor mici, o reorganizare administrativă despre care se discută de mulţi ani, şi abia apoi să discutăm despre funcţiile care ar mai putea fi desfiinţate în primării. Economia realizată la buget ar fi fost mult mai mare prin această comasare, în raport cu renunţarea la un viceprimar, care poate fi un om harnic în comunitate. Sincer, nu văd cum poate fi legală o astfel de măsură, aceşti viceprimari au fost aleşi conform legii, nu văd cum o lege poate fi aplicată retroactiv”, a transmis Iustin Cionca.

Potrivit declarațiilor de avere depuse în vara anului 2024, un viceprimar de comună câștiga în 2023 un salariu lunar net estimativ cuprins între 4.200 și 8.000 de lei, în funcție de bugetul comunei și de sporurile primite.

