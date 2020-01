De Daria Maria Diaconu,

Acesta a fost prins circulând cu viteză excesivă în cursul zilei de duminică.

La controlul actelor, polițiștii au descoperit că edilul Bacăului nu avea nici RCA valabil. Acesta spune că nu și-a dat seama că este încă în localitate.

Cosmin Necula a fost amendat și a rămas fără certificat și plăcuțe de înmatriculare. Edilul a plătit o amendă de 600 de lei.

„Nu am avut probleme, am fost contravenient. Am plătit amenda, asta e! Din punctul meu de vedere e o chestiune de normalitate, apropo de tot ceea ce înseamnă sancțiuni. Atâta timp cât am greșit e normal să plătesc”, a declarat Cosmin Necula, citat de Hotnews.

Foto: Facebook/ Cosmin Necula

