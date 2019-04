Avocatul Octavian Fieroiu, care îl reprezintă pe Mircia Gutău în instanță, a explicat că procesul a fost deschis la Tribunalul Vâlcea.

Apărătorul edilului a menționat că acțiunea deschisă vineri este doar pe latură civilă, împotriva procurorilor de caz și a judecătorilor care au dat sentința de condamnare. La cererea lui Gutău, urmează să facă și o plângere penală pentru ca toți cei vinovați „să plătească”.

„Eu i-am lăsat mână liberă avocatului, pentru că am mare încredere în dumnealui. Aştept decizia judecătorilor în acest proces, indiferent de cât va dura el, doi, trei ani, mă aştept ca statul român să se îndrepte împotriva celor vinovaţi, pentru că ei trebuie să răspundă. De la denunţător, la procurorii de caz şi la judecătorii care au dat condamnarea, fiecare trebuie să răspundă pentru greşelile pe care le-a făcut. Indiferent de suma care a fost calculată ca despăgubire, vă spun că nimic nu echivalează cu suferinţa mea şi a familiei mele în aceşti peste 12 ani. Eu sunt unul dintre cei norocoşi pentru că am apucat să prind şi achitarea. Cred că sunt şi alţii ca mine care nu au avut norocul acesta, de aceea îmi doresc ca cei vinovaţi să plătească şi ceea ce am păţit eu să nu mai păţească şi alţii”, a declarat primarul Mircia Gutăul, pentru sursa citată.