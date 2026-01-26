Din această perioadă, de peste 10 ani n-a mai predat nicio oră, ținând postul de profesor definitiv blocat. Cadrele didactice interesate nu au putut obține titularizarea, întrucât titularul de drept își păstrează posibilitatea legală de a reveni la catedră.

În consecință, unitatea de învățământ a fost nevoită să recurgă constant la profesori suplinitori, însemnând cadre calificate, dar lipsite de stabilitate și obligate să susțină periodic examene pentru a-și putea păstra dreptul de a preda.

De la catedră, în scaunul de edil

Înainte de a intra în administrația publică, Ștefan Ilie a predat timp de patru ani, în perioada 2000-2004, la Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” din Luncavița, județul Tulcea.

După aceea, a făcut pasul către politică, obținând primul mandat de primar al comunei. A urmat o consolidare constantă a poziției sale administrative, confirmată la alegerile ulterioare.

„Din 2004, în momentul în care am fost ales primar al comunei Luncavița și până în anul 2014, când am obținut Gradul Didactic 1, am fost profesor cu normă diminuată. Din anul 2015 și până în prezent nu am mai susținut cursuri în calitatea de profesor și nu am mai fost plătit și din educație. Deci din anul 2015 nu mai predau la clasă”, a declarat Ștefan Ilie pentru Libertatea.

Ascensiunea politică a continuat în 2020, atunci când a câștigat alegerile pentru Primăria Municipiului Tulcea, mandat reconfirmat în 2024.

Faptul că sunt profesor titular nu înseamnă că am privat școala din Luncavița de a atrage profesori calificați”.

În campania electorală de atunci, Ilie îi încuraja pe tineri să nu plece din zonă, „pentru ca acest oraș să devină cel în care să rămâneți și de care să fiți mândri, orașul în care prietenii voștri din alte părți să vină la Tulcea și să revină”.

Întrebat cum explică menținerea rezervată a postului de profesor titular de istorie, fără o revenire efectivă la catedră, situație care blochează accesul tinerilor la un post stabil, Ștefan Ilie a declarat că, pe perioada absenței sale, orele au fost acoperite de fapt de cadre didactice tinere.

În opinia sa, unitatea de învățământ nu a fost privată de profesori calificați, chiar dacă postul a rămas blocat din punct de vedere administrativ.

„În toată această perioadă, din anul 2015 și până în prezent la Școala din Luncavița – Liceul Tehnologic Simion Leonescu au susținut orele de istorie profesori calificați, majoritatea tineri. Puteți verifica vârsta sau pregătirea lor și dacă aceștia au susținut și au promovat examenele de titularizare. Faptul că eu sunt profesor titular nu înseamnă că am privat școala din Luncavița de a atrage profesori calificați”, explică Ilie.

Legea spune că perioada în care postul sau catedra este rezervată se consideră vechime în învățământ

Legislația în vigoare privind învățământul preuniversitar prevede că personalul didactic titular, angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, are dreptul la rezervarea postului sau a catedrei.

Unul dintre alineatele legii stabilește, totodată, că perioada de rezervare este recunoscută ca vechime în învățământ, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Aceste dispoziții se aplică și în cazul primarului Ștefan Ilie, deși acesta nu a mai desfășurat vreo activitate didactică de peste zece ani.

Întrebat dacă apreciază acest mecanism ca fiind echitabil față de profesorii care predau efectiv, Ilie a susținut că nu doar cadrele didactice se află într-o asemenea situație, ci și alte categorii de angajați din sistemul public.

De menționat că, spre deosebire de sectorul public, în mediul privat angajații nu pot beneficia de rezervarea funcției în cazul unei retrageri temporare pentru preluarea unei funcții publice, fiind obligați în multe cazuri să își înceteze contractul de muncă.

„Legislația suspendă și păstrează locul de muncă al unui ales local pe durata mandatului, indiferent de meseria sau profesia persoanei respective, nu doar pentru cadrele didactice, în toate instituţiile publice, al regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale. În acest caz echitatea derivă din aplicarea corectă a legislației”, consideră edilul municipiului Tulcea.

Klaus Iohannis și Crin Antonescu și-au blocat și ei posturile de profesori

Un alt caz similar cu cel al lui Ștefan Ilie este cel al lui Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025.

Profesor de istorie la bază, acesta și-a păstrat blocat postul de titular timp de 24 de ani la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea, potrivit Edupedu.

Crin Antonescu și Ștefan Ilie, la aniversarea celor 147 de la înființarea PNL, în 2022

În același timp, Ministerul Educației a precizat că Antonescu a ales să renunțe la postul de profesor în anul 2017, decizia aparținându-i în mod direct. Instituția mai arată că, pe parcursul acestei perioade, au fost în vigoare trei acte normative distincte care au permis demnitarilor să își păstreze blocate posturile de titular din învățământ, conform publicației citate.

De asemenea, fostul președinte al României Klaus Iohannis a procedat la fel, blocându-și postul de titular timp de 27 ani la Colegiul Național „Samuel Von Brukenthal” din Sibiu.

