Au mașini personale, dar nu le prea folosesc

Deși ambii edili dețin autoturisme personale, aleg să circule cu cele ale instituției. În cazul primarului Ștefan Ilie (PNL), autoturismul de serviciu, un Suzuki Vitara bleumarin, a fost surprins de mai multe ori parcat în afara programului de lucru, în cartierul rezidențial unde acesta locuiește. Distanța dintre zona respectivă și sediul primăriei este de aproximativ 2,3 km.

Ștefan Ilie, primar Tulcea

Pe 7 septembrie, într-o zi de duminică seara, mașina instituției se afla în zona respectivă. În acea zi, Ilie nu şi-a anunțat participarea la niciun eveniment oficial, conform paginii sale oficiale.

Mașina de serviciu a primarului, în parcarea unui cartier rezidențial din Tulcea – 7 septembrie

A doua zi, la ora 11:00, același autoturism era deja parcat în fața Primăriei Tulcea, semn că edilul s-a deplasat de acasă cu mașina instituției.

O săptămână mai târziu, sâmbătă, pe 13 septembrie, autoturismul a fost observat din nou în parcarea din acelaşi cartier rezidențial. Mașina de serviciu a primarului Ștefan Ilie a fost surprinsă de cel puțin cinci ori în luna septembrie în zona unde locuiește. Această practică implică consum de combustibil din bugetul instituției și uzura autoturismului.

Colaj cu fotografiile realizate cu mașina primarului în afara programului de lucru

Deși recurge la vehiculul de serviciu pentru drumurile personale, edilul deține un autoturism propriu, un Hyundai Tucson fabricat în 2021, conform ultimei declarații de avere.

Ştefan Ilie a fost condamnat, în martie 2025, la un an de închisoare cu suspendare pentru folosirea influenței în mod repetat pentru ca trei firme și un alt primar liberal, parte din anturajul său, să nu fie sancționați de Garda de Mediu în urma unor controale unde s-au constatat nereguli.

Conform rechizitoriului, Ștefan Ilie a făcut presiuni pe fostul comisar-șef, spunându-i că-i va retrage sprijinul politic și că va vorbi cu superiorii săi, dacă nu se va conforma indicațiilor sale, de a trece cu vederea problemele constatate în urma controalelor. Mai multe detalii, aici.

Și mașina viceprimarului a fost observată în șase zile diferite în zona unde locuiește

Cazul nu este izolat. Viceprimarul Andaluzia Luca (PSD) a fost surprinsă la volanul unui alt autoturism al primăriei, un Suzuki Vitara gri metalizat, folosit în aceleași condiții.

Viceprimarul Andaluzia Luca

Pe 13 septembrie, autoturismul era parcat pe o stradă din municipiu, la aproximativ 1,5 km distanță de sediul primăriei. Nici în cazul său nu există evenimente oficiale care să justifice prezența acolo, conform paginii sale oficiale.

Mașina de serviciu a viceprimarului Andaluzia Luca văzută pe o stradă din municipiu, sâmbătă, 13 septembrie

Asemenea primarului Ilie, maşina de serviciu folosită de Luca a fost surprinsă de puțin șase ori în decurs de o săptămână în zona unde locuiește. Aceasta dispunea de un autoturism personal marca Volkswagen din 2010, conform declarației sale de avere publicată anul precedent.

Colaj cu fotografiile realizate cu mașina viceprimarului în afara programului de lucru

De-a lungul timpului, din banii instituții s-au cheltuit câteva mii de lei pentru reviziile tehnice şi asigurări periodice obligatorii asupra celor două autoturisme cu care edilii se plimbă de acasă până la serviciu și înapoi.

26 septembrie. Vineri dimineață, la prima oră, au fost transmise primarului Ștefan Ilie și viceprimarului Andaluzia Luca două solicitări oficiale prin e-mail, în care li se cereau explicații legate de utilizarea autoturismelor de serviciu în afara programului de lucru și justificarea prezenței acestora, în zilele de weekend, în zonele unde locuiesc.

În aceeași zi, la ora 16:00 – imediat după închiderea programului primăriei – reporterul libertatea a mers la fața locului pentru a verifica dacă cei doi edili au folosit din nou mașinile de serviciu pentru a se deplasa acasă.

Autoturismul primarului Ștefan Ilie era parcat în fața instituției, semn că acesta a plecat spre domiciliu prin alte mijloace.

În schimb, mașina viceprimarului Luca nu se afla în zonă. Câteva minute mai târziu, a fost găsită în locul unde este parcată de obicei – în cartierul unde locuiește.

Atât Ștefan Ilie, cât și Andaluzia Luca nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Cetățean: „Şi mie cine îmi plăteşte bara din față zgâriată şi spartă prin toate gropile din oraş?”

În timp ce conducătorii instituției folosesc maşinile de serviciu în interes personal pe străzile din municipiu, cetățenii plătesc prețul pentru starea deplorabilă a drumurilor. Gropile, șanțurile și canalizările deteriorate provoacă daune autoturismelor și frustrări tot mai mari în rândul locuitorilor.

Unul dintre aceștia și-a exprimat indignarea într-un comentariu pe pagina primarului Ilie: „Și mie cine îmi plătește bara față zgâriată și spartă prin toate gropile și tăieturile din oraș? Ca să ajung în centru de la periferie trebuie să evit vreo 20 de gropi, două șanțuri și patru canalizări care par gata să cadă”.

Răspunsul edilului a venit cu o nuanță de moralizare: le-a recomandat cetățenilor să evite drumurile aflate în șantier și a subliniat că „noi, șoferii care circulăm pe străzi în lucru, știm că ne expunem riscului pe răspunderea noastră”.

Captură de ecran comentariu

De asemenea, un alt locuitor reclama prin intermediul unui alt comentariu starea străzilor din municipiu.

„Domnule primar dacă tot vă filmați cu lucrările puteți verifica și calitatea asfaltului care este numai valuri și mai ales au apărut gropi pe străzile finalizate precum str. Păcii, Rezervorului, Libertății, Mircea Vodă […] Oare se merită banii cheltuiți dacă lucrările se fac anapoda, nu mai zic de cât a durat fiecare lucrare”, a scris un alt cetățean.

Comentarii de pe pagina primarului

Folosirea maşinii de serviciu în interes personal, o practică tot mai întâlnită

Utilizarea autoturismelor de serviciu în scopuri personale este un fenomen recurent în administrația publică românească, reflectând o mentalitate adânc înrădăcinată de confuzie între interesul public și cel privat. De multe ori, conducătorii instituțiilor consideră bunurile statului o extensie a propriei persoane, folosindu-le pentru activități care nu au nicio legătură cu atribuțiile de serviciu.

Un exemplu elocvent este cel din 2008, când DNA l-a anchetat pe Ion Simion, fost director executiv al Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara (DADR).

Procurorii au arătat atunci în rechizitoriu că acesta a abuzat de funcția sa pentru a utiliza autovehiculele din parcul auto al instituției în interes personal. Mai mult, profitând de calitatea de ordonator secundar de credite, a dispus decontarea pentru sine a unor cheltuieli nejustificate și nereale, inclusiv costuri cu combustibilul folosit pentru deplasări personale, diurne și cazări fictive. Prejudiciul total adus bugetului public a fost de peste 9.400 lei, conform DNA.

În 2017, un alt caz similar a avut loc în Vâlcea, unde Nicolae Vălimăreanu, directorul de atunci al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, a fost surprins folosind autoturismul de serviciu în interes personal, scrie Ziarul de Vâlcea.

De asemenea, Libertatea a dezvăluit în 2022 cum șeful Poliției din Timiș, chestorul Aurelian Alin Petecel, a folosit autoturismul de serviciu pentru deplasări private la casa de vacanță a familiei, situată la circa 168 de kilometri dus-întors față de sediul instituției.

