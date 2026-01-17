Nu a realizat pericolul

Astăzi zâmbește când își aduce aminte. „Câinele meu este atât de recunoscător încât mă urmează peste tot, chiar și la baie”, spune el. Dar acum o săptămână, primarul din Modave, Bruno Dal Molin, a plâns:

„Mi-a fost atât de frig și frică încât am plâns. La fel ca prietenii și familia mea care rămăseseră pe malul apei. Cu adrenalina la maximum, nu mi-am dat seama de pericolul în care mă aflam. Chiar și astăzi, mâinile îmi mai tremură”.

Și dacă a decis să povestească această aventură personală este și pentru a-i face pe oameni conștienți de faptul că „nu trebuie să vă aventurați niciodată pe un iaz înghețat, deoarece gheața nu are aceeași grosime peste tot”.

Dar ce s-a întâmplat sâmbăta trecută?

„După ce a nins abundent, fiul, fratele meu, copiii lui și cu mine am decis să mergem la plimbare cu săniile. S-au dat pe iazul înghețat de la Thiers des Bacs, care avea aproximativ 60 de metri lungime de gheață, dar și o suprafață de zece metri pătrați care nu era înghețată, în mijloc.

„Nu aș fi putut aștepta sosirea pompierilor”

La un moment dat, panica a cuprins pe toată lumea: cățelul familiei căzuse în apă. „În cabana de pescuit era o barcă. Am pus-o pe apă și am încălțat niște cizme. La început, am crezut că voi reuși să vâslesc până la câinele meu, dar rapid, sarcina a devenit atât de complicată încât a trebuit să renunț la barcă. Călătoria de dus a decurs fără probleme, dar întoarcerea a fost cu totul alta. Gheața se strânsese, degetele îmi înghețau și îmi era din ce în ce mai greu să înaintez”, a explicat bărbatul.

Însă, cel mai dificil moment a fost când mai avea puțin până la mal:

„Ultimii metri au fost dificili. Atât de mult încât fratele meu era pe punctul de a chema serviciile de urgență. Știam, totuși, că timpul necesar pentru sosirea pompierilor și pentru ca aceștia să ajungă în acel loc ar fi fost de cel puțin 20 de minute. Era prea mult. Mi-am adunat forțele pentru a face ultimii metri. Când am ieșit din apă, înghețasem de frig și plângeam, la fel și ca și familia mea”.

Betty a tremurat până duminică, dar primarului i-a luat ceva timp să-și revină de la faptul că s-ar fi putut îneca. „Nu m-am gândit la asta la momentul respectiv. Din fericire sunt într-o formă bună… Cu riscul de a mă repeta, nu vă aventurați niciodată pe gheață”, a avertizat primarul.