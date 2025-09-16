Filmul tragediei

AIAS a făcut public raportul preliminar de investigație în cazul accidentului aviatic din 9 august 2025, produs la fabrica Astra Vagoane din județul Arad, în care a fost implicată aeronava Zodiac CH 601 XL.

Avionul decolase de pe aerodromul din Șiria și urma să facă un zbor de agrement. Pilotul, unul experimentat, a ținut în permanență legătura cu cei de la sol și nu apucase să raporteze vreo problemă.

„Aeronava a decolat la ora 11:15 de la aerodromul LRCB având la bord pilotul și un pasager. După decolare, pilotul a fost în legătură radio permanentă cu organele de control ale traficului aerian de la aeroportul internațional Arad (LRAR), iar aeronava a fost monitorizată de sistemul SSR (Secondary Surveillance Radar) până la momentul 11:31:40, când au fost înregistrați următorii parametri de zbor: FL13 (înălțime față de sol aproximativ 1200 ft) și viteza față de sol de 75 kt”, se precizează în raportul AIAS.

După acest moment, avionul s-a prăbușit, iar cei oameni aflați la bord au fost găsiți decedați. Aeronava a fost distrusă în totalitate.

„Aeronava a ieșit din zona de detecție a sistemului și a mai urmat o traiectorie de aproximativ 530-550 m, după care a lovit solul și a explodat în incinta fabricii Astra Vagoane Arad. Personalul de pază a apelat serviciul de urgență 112 la ora 11:33. În urma accidentului, pilotul și pasagerul aeronavei au decedat”, potrivit sursei citate.

AIAS mai menționează că investigația acestui eveniment este încă în curs de desfășurare, până în acest moment fiind emis doar un raport preliminar. La finalizarea acesteia, concluziile și cauza probabilă a producerii evenimentului vor fi publicate într-un raport final care va fi disponibil pe site-ul instituției.

Cum arată avionul care s-a prăbușit

Zenair CH601 XL este o aeronavă concepută și proiectată pentru zbor recreațional și zboruri pe traiect (distanță între două puncte determinate n.r.) și nu este aprobată pentru zboruri acrobatice.

Aeronava Zenair CH 601 XL Zodiac, înmatriculată YR-5078. Foto: AIAS

„Aeronava este monomotor, de construcție complet metalică, cu aripă jos, cu două locuri umăr la umăr (two side-by-side seats). Aeronava este echipată cu tren de aterizare fix și motor ROTAX 912ULS ce antrenează o elice tractivă”, potrivit raportului.

Avionul era echipat cu o parașută de salvare. Sistemul este compus din parașuta propriu-zisă și un cartuș pirotehnic care acționează parașuta în momentul activării sistemului.

