Care este primul lucru pe care l-a făcut nepalezul când a ajuns în țara natală

Tânărul Bishal a emoționat o țară întreagă când s-a întors în Nepal pentru prima dată, după patru ani de muncă în România. Acesta a fost lăudat de românii din online pentru munca din țara noastră și a primit zeci de mesaje la videoclipul care a ajuns viral.

Bishal a continuat să posteze imagini din timpul aventurii sale în Nepal, iar așa le-a arătat internauților și care a fost primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns în țara natală. Dacă mulți ar crede poate că s-a dus doar să se relaxeze, se înșală.

Tânărul a trecut imediat la treabă și s-a apucat să-și ajute părinții în gospodărie. El a filmat întregul proces și l-a postat pe TikTok. Din imaginile distribuite în online se vede cum a urcat alături de un bărbat mai în vârstă pe acoperișul casei și au început să bată cuie și să-l repare.

 
Într-o altă filmare, tânărul nepalez care lucrează în România s-a filmat în timp ce desface un sac de grâu în curte.

 
Cum au reacționat internauții când au văzut ce a făcut nepalezul când a ajuns în țara natală

În mediul online, la videoclipurile postate de tânărul nepalez au apărut zeci de reacții. Internauții l-au lăudat pentru gesturile sale și l-au felicitat inclusiv pentru munca depusă în țara noastră.

Printre cei care i-au lăsat comentarii s-au numărat și români, aceștia transmițând mesaje scrise în română, semn că Bishal a învățat deja și limba vorbită în țara noastră.

„Respect maxim”, i-a scris un român în dreptul postării.

„Casa dulce casă”, a mai comentat o personală, printre valurile de like-uri și emoticoane cu inimioare.

„Felicitări pentru munca depusă! Nu a fost ușor pentru tine să stai 4 ani în România. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și pe toată familia ta”, i-a mai transmis o altă româncă.

„Să fiți sănătoși, să vă bucurați de revedere”, a mai spus o altă româncă.

Nepalezul a ajuns acasă după patru ani de muncă în România

Tânărul Bishal a emoționat o țară întreagă în momentul în care s-a întors în Nepal după patru ani de muncă în România. Totul a fost filmat și a devenit viral. Imaginile au strâns mii de like-uri și comentarii pe TikTok, în special de la românii care au lucrat sau lucrează în prezent în diaspora.

În videoclipul din mediul online, tânărul nepalez a fost filmat în timp ce intră în curtea casei din țara natală, acolo unde îl așteptau părinții acestuia. Cei doi au fost vizibil emoționați când și-au revăzut fiul după patru ani.

Momentan, nu este clar dacă acesta va reveni în Europa la muncă sau dacă va rămâne în țara natală. În România, un nepalez își permite să trimită aproximativ 3000 de lei din salariu în țara natală, în fiecare lună. Veniturile pe care le încasează aici sunt mult mai mari față de salariile pe care muncitorii din Nepal sau Sri Lanka le-ar avea la ei în țară.

Lista domeniilor în care lucrează cei mai mulți nepalezi în România

Cei mai mulți nepalezi care muncesc în România lucrează în domenii precum:

  • Construcții: activități precum zidărie, manipulare materiale, finisaje, unde se pot câștiga între 500 și 1.000 de euro net pe lună, în funcție de experiență și calificare.
  • Agricultură și industrie alimentară: activități sezoniere sau permanente, cum ar fi cultivatul, recoltarea și ambalarea produselor, cu salarii între 500 și 800 de euro net pe lună.
  • Fabrici și producție: unde pot ajunge să câștige între 600 și 900 de euro net, uneori cu ore suplimentare.
  • HoReCa (hoteluri, restaurante, catering): mai ales ca bucătari sau ospătari, cu salarii în jur de 500-700 de euro net pe lună plus bacșiș.

Această prezență se datorează unei cereri mari în aceste sectoare unde România se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar nepalezii sunt apreciați pentru hărnicia și adaptabilitatea lor.

Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Știri România 18:23
Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Știri România 17:12
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 18:50
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Interviu
Politică 18:00
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
