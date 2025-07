Este vorba despre ministrul educației, Daniel David, care a cerut să nu fie dați afară angajați din educație și cercetare și nici ca salariile lor să fie tăiate.

„Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că discută despre disponibilizări. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet vorbim de salarii”, a declarat ministrul Daniel David, într-o intervenție televizată.

Planurile lui Daniel David pentru viitorul Educației

Daniel David a prezentat și planurile pe termen mediu și lung pentru sistemul educațional.

Pentru termen mediu, David a menționat necesitatea unei noi legi a salarizării unitare, care să stabilească salariul profesorului debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Pe termen lung, în ciuda crizei actuale, ministrul a subliniat angajamentul politic de a aloca, până în 2030, 15% din bugetul general consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

„Invit pe toţi, şi pe elevi, şi pe studenţi, şi pe profesori. Ştiu că le este greu, pentru că dacă ai ceva şi pierzi nu ai cum să fii mulţumit, dar avem şansa să definim mecanismele la modul corect”, a declarat David.

Demisia lui Daniel David, ca instrument de negociere

Întrebat despre afirmația privind demisia sa, ministrul a explicat că aceasta face parte din înțelegerea inițială cu premierul Ilie Bolojan.

David a subliniat importanța menținerii a două principii fundamentale în deciziile sale: raționalitatea, bazată pe practicile europene, și principiul decenței, în funcție de posibilitățile financiare ale țării.

„Pe termen scurt, în educaţie şi în cercetare, nu cred că ne permitem să dăm oameni afară şi nici să ne gândim la reduceri de salarii”, a concluzionat ministrul.

Aceste declarații vin în contextul unor discuții mai ample despre posibile măsuri de austeritate în sectorul public din România, subliniind poziția fermă a Ministerului Educației în protejarea angajaților din domeniu.