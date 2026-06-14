Ulterior, un alt deputat, Mihai Sebastian Rusu, a transmis și el că e de partea nominalizării lui Adrian Veștea.

„Sunt deputat PNL şi îl susţin pe Adrian Veştea. România nu îşi mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum”, anunţă deputatul Prişcă, într-o postare pe Facebook.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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El subliniază că „premierul desemnat Adrian Veştea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat, având 30 de ani în PNL, primar la Râşnov pentru trei mandate, preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov. Ministru al Dezvoltării”.

„Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care ştie ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene şi să livrezi concret pentru cetăţeni. Îmi asum această poziţie fără ezitare: Adrian Veştea are experienţa, seriozitatea şi curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză şi să o ţină pe direcţia pro-occidentală. Succes, Adrian!”, mai spune Răzvan Prişcă.

Mihai Sebastian Rusu, deputat de Brașov, a scris și el pe Facebook: „Ca deputat ales de brașoveni și președinte al PNL Municipiul Brașov, consider că este datoria mea să susțin un brașovean care a parcurs toate etapele administrației publice locale și care a demonstrat, prin fapte, că știe să înregistreze performanțe: Adrian Ioan Veștea.

Fac parte din echipa liberală a Brașovului. În campania pentru alegerile parlamentare am fost alături de cetățeni și am avut sprijinul lui Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, un lider care a muncit ani la rând pentru dezvoltarea Brașovului.

Cred că Brașovul merită să dea României un prim-ministru care înțelege administrația de la firul ierbii, care știe să lucreze cu autoritățile și instituțiile statului, să gestioneze bugete și să construiască majorități în jurul unor obiective importante pentru România.

Adrian Veștea reprezintă garanția direcției pro-occidentale a țării, finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE, operaționalizarea programului SAFE pentru securitate și dialog cu toate formațiunile democratice pro-occidentale.

Îl susțin cu toată convingerea pentru că îi cunosc caracterul, seriozitatea și capacitatea de a obține rezultate. Iar eu cred că România are nevoie, mai mult ca oricând, de lideri care au demonstrat prin fapte, nu prin vorbe.”

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru al Dezvoltării, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern al României, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, în această dimineață (duminică, 14 iunie 2026).

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