Portavionul MPV 10720, bazat pe un concept dezvoltat de marina portugheză, este o platformă navală multifuncțională destinată misiunilor de cercetare, supraveghere maritimă, intervenții umanitare, dezastre și monitorizarea mediului.

Proiectul a fost inițiat în 2024, în urma unei licitații câștigate de Damen, iar construcția lansată la Galați contribuie la gama modernă MPSS de nave multirol.

„Având în vedere întinderea vastă a litoralului Portugaliei, această navă reprezintă un plus valoros atât pentru marina portugheză, cât și pentru operațiunile maritime europene. Ea va sprijini securitatea maritimă, cercetarea științifică și intervențiile în caz de dezastre”, se arată într-un comunicat la companiei.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind gestionate de Recover Portugal (PRR).

Nava lansată la șantierul naval Damen Galați a fost construită cu fonduri europene în valoare de 130 de milioane de euro.

Nava are o lungime totală de 107,60 metri, o lățime de 20 de metri, iar înălțimea bordajului la mijlocul navei este de 7,30 metri.

Portavionul poate funcționa autonom în diferite medii, are o capacitate de 90 de membri pentru echipaj și atinge o viteză maximă de 15 noduri. De asemenea, este dotată cu un spital de dimensiuni reduse, demonstrând versatilitatea sa.

La viteza de croazieră, autonomia este de cel puțin 10.000 de mile marine, iar autonomia operațională, cu echipaj complet la bord, este de aproximativ 45 de zile.

Lansarea vine într-un context dificil pentru șantierul Damen de la Galaţi, după ce o parte dintre angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Recent, Damen Galați a anunțat că devine centru strategic pentru nave militare, prin investiții de 135.000.000 de euro.

Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor '80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Văduva lui Mircea Lucescu e devastată. Nici nu a apucat să își ia hainele de doliu, cu lacrimi pe față, la braț cu o apropiată, a stat alături de soțul ei până în ultima clipă. Imaginile care au amuțit România
Viva.ro
Văduva lui Mircea Lucescu e devastată. Nici nu a apucat să își ia hainele de doliu, cu lacrimi pe față, la braț cu o apropiată, a stat alături de soțul ei până în ultima clipă. Imaginile care au amuțit România
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă
Tvmania.ro
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu. Sicriul va fi depus mai întâi la Arena Națională
Știri România 09:04
Când va fi înmormântat Mircea Lucescu. Sicriul va fi depus mai întâi la Arena Națională
Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Știri România 08:11
Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul.ro
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață. Momentul care a schimbat totul
Fanatik.ro
Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață. Momentul care a schimbat totul
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 apr.
De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
Stiri Mondene 07 apr.
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
CALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale Guvernului
ObservatorNews.ro
CALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale Guvernului
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax.ro
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Scandal în Guvernul Bolojan. Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Scandal în Guvernul Bolojan. Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Supărarea lui Mircea Lucescu în ultimul dialog avut cu Horia Ivanovici. Ce a zis pe patul de moarte: „O viață plină de nedreptăți. Acum, la final, mai suport încă una!?”
Fanatik.ro
Supărarea lui Mircea Lucescu în ultimul dialog avut cu Horia Ivanovici. Ce a zis pe patul de moarte: „O viață plină de nedreptăți. Acum, la final, mai suport încă una!?”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit