Portavionul MPV 10720, bazat pe un concept dezvoltat de marina portugheză, este o platformă navală multifuncțională destinată misiunilor de cercetare, supraveghere maritimă, intervenții umanitare, dezastre și monitorizarea mediului.

Proiectul a fost inițiat în 2024, în urma unei licitații câștigate de Damen, iar construcția lansată la Galați contribuie la gama modernă MPSS de nave multirol.

„Având în vedere întinderea vastă a litoralului Portugaliei, această navă reprezintă un plus valoros atât pentru marina portugheză, cât și pentru operațiunile maritime europene. Ea va sprijini securitatea maritimă, cercetarea științifică și intervențiile în caz de dezastre”, se arată într-un comunicat la companiei.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind gestionate de Recover Portugal (PRR).

Nava lansată la șantierul naval Damen Galați a fost construită cu fonduri europene în valoare de 130 de milioane de euro.

Nava are o lungime totală de 107,60 metri, o lățime de 20 de metri, iar înălțimea bordajului la mijlocul navei este de 7,30 metri.

Portavionul poate funcționa autonom în diferite medii, are o capacitate de 90 de membri pentru echipaj și atinge o viteză maximă de 15 noduri. De asemenea, este dotată cu un spital de dimensiuni reduse, demonstrând versatilitatea sa.

La viteza de croazieră, autonomia este de cel puțin 10.000 de mile marine, iar autonomia operațională, cu echipaj complet la bord, este de aproximativ 45 de zile.

Lansarea vine într-un context dificil pentru șantierul Damen de la Galaţi, după ce o parte dintre angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Recent, Damen Galați a anunțat că devine centru strategic pentru nave militare, prin investiții de 135.000.000 de euro.

