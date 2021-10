În vara acestui an, a fost încătuşat şi trimis după gratii în penitenciarul din Focşani.

„Eu am crescut la Casa de Copii şi mereu am avut o situaţie chinuită. Nu aveam unde să stau, munceam pe la lume ca să am ce mânca. Cel mai mare chin a fost la puşcărie, unde nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung. Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală. M-au băgat direct cu oameni periculoşi acolo, care m-au dezbrăcat, oameni care m-au lăsat şi fără bani acolo. Când am intrat acolo, a venit unu` la mine şi mi-a luat adidaşii, mi-a luat hainele. Eu nu ştim nimic, l-am dat de frică. M-am speriat tare”, a spus Strugurel Matei pentru ziarul Adevărul.

Strugurel Matei, 36 de ani, din comuna Grebănu, județul Buzău, a fost internat pe 19 aprilie 2020 la Spitalul Județean din Buzău, Secția de Boli Infecțioase, fiind diagnosticat cu TBC. Pentru că bărbatul tușea foarte rău, a fost izolat.

Pacientul a fugit din unitatea medicală chiar înainte de primirea rezultatelor testului pentru Covid. Bărbatul a fost găsit trei ore mai târziu de polițiști în zona Gara Boboc, în timp ce se îndrepta liniștit spre casă. Polițiștii l-au dus înapoi la spital. Testul pentru infecția cu noul coronavirus i-a ieșit negativ, însă s-a confirmat suspiciunea de TBC.

A apucat să stea două luni şi nouă zile după gratii, din pedeapsa de un an de închisoare. Povesteşte că perioada şederii în spatele gratiilor a fost cea mai grea din viaţa sa.

”M-am suit în tren şi m-au găsit doi poliţişti în gara Boboc. Eram într-un câmp, eu şi soţia mea. După ce am scăpat din spital, am zis să mergem la muncă. Au venit cei doi poliţişti cu o maşină, ne-au întrebat cum ne numim, au zis apoi: staţi pe loc, sunteţi arestaţi! Au scos pistolul în faţa mea şi mi-au zis să nu mă mişc. Am stat pe loc până a venit o Salvare de ne-a luat”, povesteşte bărbatul care locuieşte în Râmnicu Sărat.

Strugurel Matei a părăsit Penitenciarul Focşani în ziua de 7 octombrie, după ce avocata Ştefania Dascălu, din cadrul Centrului de Resurse Juridice (CRJ), a obţinut la Judecătoria Buzău desfiinţarea deciziei de încarcerare din 2020. Cazul se va rejudeca, însă cu inculpatul în stare de libertate.

