Toyota oferă pe site-ul său reduceri între o mie de euro la modelul Corolla Sedan Hybrid, de 2.641 de euro la C-HR Hybrid, de 3.319 euro la RAV4 Plug-In Hybrid și 4.083 la C-HR Plug-In Hybrid.

Nici rivalul nipon Honda nu se lasă mai prejos: la Honda Trading modelul Civic Full Hybrid costă 34.150 de euro, redus de la 35.900 de euro. De asemenea, un CR-V Plug-In Hybrid costă 46.800 de euro, scăzut de la 48.800 de euro, în vreme ce reducerea cea mai mare vine la modelul e:Ny1, care costă 38.800 de euro, după ce prețul inițial era de 52.000 de euro.

Și la Mazda există promoții: dealerul Asko Group oferă reduceri între 2.500 și 8.500 de euro la modelele Mazda 3, Mazda 2 Hybrid, Mazda 6e, CX-30, CX-60 și CX-80. Cel mai popular model, CX-30, are o reducere de 3.000 de euro, în vreme ce reducerea cea mai mare, de 8.500 de euro, este oferită la SUV-ul de top CX-80.

De asemenea, Volvo – parte a grupului chinez Geely – are, la rândul său, oferte. Spre exemplu, un model sedan S60 Plus B4 Mild Hybrid are o reducere de 18%, prețul fiind acum de 48.650 euro. Cea mai mare reducere procentuală, de 33%, este la modelul V60 Plus Dark B4 Mild Hybrid, care se vinde cu 44.812 euro.

Și Țiriac Auto are reduceri: dealerul oferă reduceri de minim 3.570 de euro la gamele Mercedes GLC și GLA. Spre exemplu, un model de lux Mercedes GLC 300 diesel se vinde cu 82.000 de euro, redus de la 91.080 de euro.

Reduceri de la prețuri deja mari

Totuși, reducerile se fac la prețuri deja mari. În pandemie prețul mașinilor a crescut puternic, din cauza crizei cipurilor și a problemelor de pe lanțurile logistice.

Războiul din Ucraina a dus, la rândul său, la creșterea prețurilor, ca urmare a scumpirii materialelor pe burse, dar și a electricității.

În fine, cumpărătorii din România au observat că prețurile din țara noastră sunt mai mari față de alte țări, atât față de piețele occidentale, cât și față de China, la aceleași niveluri de dotări.

Economist: „Urmează o înghețare a pieței”

Profesorul de economie Bogdan Glăvan spune că în pandemie și după invadarea Ucrainei de către Rusia prețurile au crescut, susținute de măsurile inflaționiste luate de stat, iar acum acestea se disipează.

Expertul mai arată că tarifele vamale introduse de Statele Unite pentru China fac ca producătorii chinezi să caute alte piețe de desfacere, ceea ce pune presiune pe scăderea prețurilor. Atât în Europa, cât și în România, s-au lansat în ultimii ani mai mulți producători din China, precum BYD, Chery, MG, Geely, Lynk & Co, Leapmotor etc.

Acesta spune însă că efectele nu vor fi ca la criza precedentă, dar că acestea vor fi sesizabile.

„Nu o să fie cutremurul pe care l-am avut în 2010, dar o înghețare atât a pieței auto, cât și a celei imobiliare, o să vedem. Nu poți să pui tot felul de taxe care afectează investițiile și să mai aștepți creștere”, a declarat Glăvan, pentru Libertatea.

„Problema este că Guvernul nu a făcut reforme în adevăratul sens al cuvântului, adică schimbarea instituțiilor. Măsurile or să funcționeze pe termen scurt, dar pe termen lung vom ajunge în același loc. Nu se înțelege că deficitul nu este o problemă pe care o avem de ieri, ci de ani buni”, conform acestuia.

Scădere de 9% pe piața auto

Reamintim, înmatriculările de autoturisme noi au atins un total de 95.658 de unități în primele opt luni ale anului, o scădere de 8,9% față de același interval de anul trecut, conform datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Piața auto este pe minus, în ciuda faptului că în luna august înmatriculările au fost cu 52,6% mai mari față de august 2024, iar în iulie avansul era de 26,2%.

Scăderea pieței auto a fost pusă de APIA pe seama amânării continue a Programului Rabla de către Guvern. Executivul a tăiat fondurile aferente, iar noua sesiune va fi deschisă luna aceasta.

Programul Rabla pentru 2025 va avea buget de doar 200 de milioane de lei, față de 1,3 miliarde anul trecut.

La nivel regional, doar România și Slovacia au consemnat scăderi ale vânzărilor auto în prima jumătate de an, iar cele din Slovacia erau doar puțin pe minus, reculul fiind de doar 0,7%, conform Cursdeguvernare.ro.

