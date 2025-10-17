Cu mâna ridicată, de sub dărâmături

O explozie devastatoare a avut loc la un bloc din cartierul Rahova, din București, în dimineața zilei de 17 octombrie, în jurul orei 09:00. Incidentul din Sectorul 5 s-a produs la un bloc de 8 etaje, acolo unde mai multe apartamente au fost complet distruse. Trei persoane au murit în urma tragediei din București.

Etajul șase al blocului s-a prăbușit peste etajul cinci, în urma exploziei. De asemenea, mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional! Într-un videoclip postat pe TikTok se observă un bărbat, aflat sub mormanul de beton de la etajul 5, care le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.

El cerea ajutor, de sub dărâmături, având mâna ridicată pentru ca salvatorii să își dea seama unde se află. Imaginile au fost filmate dintr-o sală de clasă de la Liceul Dimitrie Bolintineanu.

Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 15 persoane au fost rănite, iar trei au murit.

Inițial, autoritățile au găsit două victime decedate, iar a treia victimă, respectiv o tânără în vârstă de 24 de ani, însărcinată, a fost descoperită după câteva ore de la explozie.

De asemenea, geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, din apropierea blocului, au fost sparte de suflul exploziei violente. Imagini surprinse după deflagrație arată clase din liceu distruse, cu geamurile sparte și bucăți de moloz pe podea. Mai mulți copii au fost răniți.



Blocul, avariat puternic în urma deflagrației, riscă să se prăbușească, motiv pentru care a fost evacuat complet, fiind interzis accesul în interior.

