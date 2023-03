Decizia a fost anunțată la aproape doi ani de la moartea tatălui lor, prințul Philip, care a deținut acest titlu.

„Îi urăm noului duce de Edinburgh la mulţi ani. Regele i-a conferit ducatul de Edinburgh fratelui său, prinţul Edward, cu ocazia împlinirii a 59 de ani”, a anunțat familia regală britanică printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Twitter.

Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



