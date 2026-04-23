Prințul Harry a revenit în Ucraina, într-o vizită-surpriză la Kiev, unde a transmis un mesaj ferm comunității internaționale: lumea nu trebuie să uite prin ce trece această țară. Sosirea sa vine într-un moment în care atenția globală este concentrată asupra altor conflicte, însă ducele de Sussex atrage atenția că războiul din Ucraina rămâne o luptă esențială pentru valorile democratice.

Ajuns joi dimineață în capitala ucraineană, după o călătorie cu trenul din Polonia, prințul Harry a declarat că se bucură să revină într-o țară pe care o susține constant: „Este bine să fiu din nou în Ucraina”.

În declarațiile oferite pentru ITV News, acesta a subliniat că scopul vizitei este de a reaminti lumii întregi ce provocări majore înfruntă Ucraina zi de zi. „Vreau să le reamintesc oamenilor de acasă și din întreaga lume prin ce trece Ucraina și să susțin oamenii și partenerii care fac o muncă extraordinară în fiecare zi, în condiții extrem de dificile”.

Prințul Harry, apel către liderii lumii

Prințul Harry participă la Kyiv Security Conference, unde urmează să susțină un discurs important. Acesta va transmite că războiul din Ucraina nu este doar o luptă pentru teritoriu, ci una pentru valori fundamentale.

Ducele de Sussex a descris Ucraina drept „o țară care apără cu curaj flancul estic al Europei” și a subliniat importanța de a nu pierde din vedere semnificația acestui conflict.

Mesajul său pentru ucraineni este clar: „Lumea vă vede și vă respectă”.

Implicare umanitară și sprijin pentru veterani

Vizita sa include și întâlniri cu membri ai comunității Invictus Games Foundation, organizație fondată de el pentru sprijinirea militarilor răniți. Numărul acestora este în continuă creștere în Ucraina, din cauza conflictului prelungit.

De asemenea, prințul Harry va vizita The HALO Trust, organizație implicată în deminarea zonelor afectate de război – o cauză susținută și de mama sa, prințesa Diana, încă din anii 90.

Prințul Harry a avertizat că impactul războiului din Ucraina se va resimți „ani întregi” și a făcut apel la comunitatea internațională să nu devină „insensibilă” la suferința provocată de conflicte. „Acesta este un război despre valori, nu doar despre teritoriu”, va transmite ducele în discursul său.

Vizita are loc la scurt timp după un turneu în Australia alături de soția sa, Meghan, și reconfirmă implicarea constantă a prințului Harry în cauze umanitare.

