Pe internet a fost lansată o petiție referitoare la exercițiul doi de la subiectul al doilea al probei de Informatică de la Bacalaureat 2018. Elevii cer ca ambele variante de răspuns să fie punctate.

„Referitor la exercitiul 2 al subiectului al II-lea: In barem varianta corecta este b.4, in schimb folosirea unui arc de la un vârf la el însuși duce la obținerea ca rezultat a variantei a.3. In programa pentru Bacalaureat apare precizat la grafuri orientate noțiunea de arc. Corect ar fi sa fie punctate ambele variante din moment ce nu s-a precizat ca nu se pot folosi arcuri de la un vârf la el însuși”, se arată în textul petiției referitoare la proba de Informatică care a fost semnată sute de absolvenți care au susținut examenul de Bacalaureat.