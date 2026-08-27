Primul termen de judecată după 25 de ani de la atacul 9/11

Stabilirea termenului de judecată pentru Khalid Sheikh Mohammed și ceilalți coacuzați vine după aproape 25 de ani de la atacurile coordonate care au dus la prăbușirea Turnurilor Gemene din New York, lovirea Pentagonului și prăbușirea zborului United 93 în Pennsylvania. În urma atacurilor teroriste din 2001, planificate și revendicate de rețeaua Al-Qaida, și-au pierdut viața aproape 3.000 de persoane, un moment de cotitură care a schimbat ireversibil politica de securitate și combatere a terorismului la nivel global.

Cazul, desfășurat sub incidența comisiilor militare americane, s-a lovit de nenumărate obstacole de-a lungul anilor. Unul dintre punctele majore de dispută a fost modalitatea prin care deținuții au fost interogați, avocații apărării denunțând în mod constant folosirea tehnicilor de tortură în închisorile secrete ale CIA, cunoscute sub numele de „black sites”, înainte ca suspecții să fie transferați oficial la centrul de detenție de la Guantanamo, în anul 2006.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției, revocate

Drumul către stabilirea datei din vara anului 2028 a fost presărat de răsturnări de situație chiar și în istoria foarte recentă a procesului. În vara anului 2024, procurorii militari ajunseseră la un acord de recunoaștere a vinovăției cu Khalid Sheikh Mohammed în schimbul unei sentințe de închisoare pe viață. Această mișcare tactică era menită să evite un proces care s-ar fi putut întinde pe ani întregi și ar fi putut atrage pedeapsa capitală, însă a declanșat un val de revoltă din partea familiilor victimelor.

În urma presiunii publice masive, la doar două zile după ce informația a apărut în mass-media, Secretarul Apărării de la Washington, Lloyd Austin, a revocat înțelegerea. Disputele legale nu s-au oprit acolo, iar un an mai târziu, în iulie 2025, o curte de apel a anulat definitiv validitatea acelui acord de recunoaștere, redeschizând așadar calea către un proces militar complet în care pedeapsa cu moartea rămâne principala opțiune solicitată de acuzare.

Pregătirile pentru procesul de la Guantanamo

Odată cu stabilirea oficială a datei procesului, procurorii militari și echipele de apărare au acum un orizont clar pentru definitivarea pledoariilor. Deși procedurile preliminare sunt încă în plină desfășurare, cazul Statelor Unite împotriva lui Khalid Sheikh Mohammed revine puternic în atenția opiniei publice internaționale și a analiștilor politici. Miza rămâne una uriașă, nu doar prin prisma severității pedepselor cerute, ci și pentru familiile supraviețuitorilor care solicită de un sfert de secol transparență deplină.

Până la începerea efectivă a procedurilor în fața judecătorului și a juraților militari, în luna iunie 2028, se vor mai derula audieri succesive pentru a decide ce probe vor fi considerate admisibile în instanță. Istoricul extrem de controversat al interogatoriilor la care a fost supus Khalid Sheikh Mohammed în primii ani după capturarea sa în 2003 va continua să reprezinte, cel mai probabil, elementul central pe care se va baza apărarea în încercarea de a anula anumite capete de acuzare.

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