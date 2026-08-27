Primul termen de judecată după 25 de ani de la atacul 9/11

Stabilirea termenului de judecată pentru Khalid Sheikh Mohammed și ceilalți coacuzați vine după aproape 25 de ani de la atacurile coordonate care au dus la prăbușirea Turnurilor Gemene din New York, lovirea Pentagonului și prăbușirea zborului United 93 în Pennsylvania. În urma atacurilor teroriste din 2001, planificate și revendicate de rețeaua Al-Qaida, și-au pierdut viața aproape 3.000 de persoane, un moment de cotitură care a schimbat ireversibil politica de securitate și combatere a terorismului la nivel global.

Cazul, desfășurat sub incidența comisiilor militare americane, s-a lovit de nenumărate obstacole de-a lungul anilor. Unul dintre punctele majore de dispută a fost modalitatea prin care deținuții au fost interogați, avocații apărării denunțând în mod constant folosirea tehnicilor de tortură în închisorile secrete ale CIA, cunoscute sub numele de „black sites”, înainte ca suspecții să fie transferați oficial la centrul de detenție de la Guantanamo, în anul 2006.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției, revocate

Drumul către stabilirea datei din vara anului 2028 a fost presărat de răsturnări de situație chiar și în istoria foarte recentă a procesului. În vara anului 2024, procurorii militari ajunseseră la un acord de recunoaștere a vinovăției cu Khalid Sheikh Mohammed în schimbul unei sentințe de închisoare pe viață. Această mișcare tactică era menită să evite un proces care s-ar fi putut întinde pe ani întregi și ar fi putut atrage pedeapsa capitală, însă a declanșat un val de revoltă din partea familiilor victimelor.

În urma presiunii publice masive, la doar două zile după ce informația a apărut în mass-media, Secretarul Apărării de la Washington, Lloyd Austin, a revocat înțelegerea. Disputele legale nu s-au oprit acolo, iar un an mai târziu, în iulie 2025, o curte de apel a anulat definitiv validitatea acelui acord de recunoaștere, redeschizând așadar calea către un proces militar complet în care pedeapsa cu moartea rămâne principala opțiune solicitată de acuzare.

Pregătirile pentru procesul de la Guantanamo

Odată cu stabilirea oficială a datei procesului, procurorii militari și echipele de apărare au acum un orizont clar pentru definitivarea pledoariilor. Deși procedurile preliminare sunt încă în plină desfășurare, cazul Statelor Unite împotriva lui Khalid Sheikh Mohammed revine puternic în atenția opiniei publice internaționale și a analiștilor politici. Miza rămâne una uriașă, nu doar prin prisma severității pedepselor cerute, ci și pentru familiile supraviețuitorilor care solicită de un sfert de secol transparență deplină.

Până la începerea efectivă a procedurilor în fața judecătorului și a juraților militari, în luna iunie 2028, se vor mai derula audieri succesive pentru a decide ce probe vor fi considerate admisibile în instanță. Istoricul extrem de controversat al interogatoriilor la care a fost supus Khalid Sheikh Mohammed în primii ani după capturarea sa în 2003 va continua să reprezinte, cel mai probabil, elementul central pe care se va baza apărarea în încercarea de a anula anumite capete de acuzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șeful statului, sub lupa lui Cătălin Botezatu! A tăcut mult timp, a analizat și a dat verdictul. Ce-a putut să spună designerul despre Nicușor Dan: ”Nu mai ești...”
Viva.ro
Șeful statului, sub lupa lui Cătălin Botezatu! A tăcut mult timp, a analizat și a dat verdictul. Ce-a putut să spună designerul despre Nicușor Dan: ”Nu mai ești...”
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.RO
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
GSP.RO
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Parteneri
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Libertateapentrufemei.ro
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Avantaje.ro
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Adevarul.ro
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Aproape 1.650 de kilometri pentru Universitatea! Câți fani va avea Craiova în tribune la „finala” cu Ararat-Armenia. Exclusiv
Fanatik.ro
Aproape 1.650 de kilometri pentru Universitatea! Câți fani va avea Craiova în tribune la „finala” cu Ararat-Armenia. Exclusiv
Elevii vor pierde 600 de lei anual din bursele sociale de vacanță. Peste 840.000 de copii vor fi afectați de decizia Guvernului
Financiarul.ro
Elevii vor pierde 600 de lei anual din bursele sociale de vacanță. Peste 840.000 de copii vor fi afectați de decizia Guvernului
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator
ObservatorNews.ro
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
GSP.ro
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Mediafax.ro
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea în această dimineață. Populația, avertizată cu privire la riscul căderii unor drone
KanalD.ro
Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea în această dimineață. Populația, avertizată cu privire la riscul căderii unor drone

Politic

Parteneri
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
FCSB, primul refuz pentru înlocuitorul lui Daniel Bîrligea: ”Nu se pune problema”
Fanatik.ro
FCSB, primul refuz pentru înlocuitorul lui Daniel Bîrligea: ”Nu se pune problema”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)