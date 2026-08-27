Unele aparate de zbor au revenit pe teritoriul ucrainean, în timp ce altele au dispărut brusc de pe sistemele de monitorizare radar.

5 drone au survolat cerul Republicii Moldova

Prima dronă a fost depistată de militari la ora 3.56, intrând dinspre Ucraina prin zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă, de unde a părăsit spațiul aerian moldovean un minut mai târziu. La scurt timp, la ora 3.59, o a doua dronă a fost observată în apropierea localității Căplani; aceasta a survolat zona până la ora 4.10, când a pierdut semnalul pe radare în proximitatea satului Carahasani.

Seria survolurilor neautorizate a continuat la ora 4.09 cu un al treilea aparat care a urmat traseul Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. Drona a dispărut de pe radare la ora 4.24 în apropiere de Pervomaisk, în regiunea transnistreană. Un al patrulea obiect aerian a tranzitat scurt zona Palanca la ora 4.16 îndreptându-se spre Maiaki, iar ultima dronă a fost înregistrată la ora 5.50 în zona punctului de frontieră Săiți, părăsind definitiv spațiul aerian la ora 6.02.

Autoritățile de la Chișinău au confirmat că incursiunile aeriene s-au produs ca urmare directă a bombardamentelor rusești din regiunile vecine.

O dronă „Parodia”, doborâtă pe traseul Chișinău – Basarabeanca

Foto: Poliția Republicii Moldova.

La scurt timp de la încheierea incidentelor aeriene, Poliția a fost sesizată despre prezența unui obiect zburător prăbușit în extravilanul satului Carabetovca, în imediata apropiere a traseului Chișinău-Basarabeasca. Perimetrul a fost securizat de urgență pentru investigații tehnice.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova a transmis ulterior că obiectul depistat pe marginea drumului este corpul deteriorat al unui aparat de zbor fără pilot de model „Parodia”. Aparatul s-a prăbușit după ce s-a lovit de un copac de pe marginea carosabilului.

Experții au scanat resturile aparatului pentru a preîntâmpina orice pericol public. În urma verificărilor efectuate, inclusiv cu raze X, nu au fost depistate dispozitive sau substanțe explozive la fața locului.

Drona „Parodia” este un aparat de zbor ușor fabricat de ruși din polistiren sau placaj, având exclusiv rolul de momeală. Acest tip de dronă nu poartă o încărcătură de luptă și nu transportă muniție. Spre deosebire de dronele de atac din familia „Shahed”, aparatele „Parodia” au o rază de acțiune limitată și sunt lansate de armata rusă pentru a imita un atac masiv, cu scopul de a deruta și suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană. Din acest motiv, impactul lor la sol nu produce explozii sau pagube materiale semnificative.

Sărbătoare națională la Chișinău

Republica Moldova marchează joi sărbătoarea națională printr-o paradă militară de amploare în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, la care participă peste 2.000 de militari și mai mult de 100 de mijloace de tehnică blindată și de intervenție.

Evenimentele festive beneficiază de prezența unor lideri regionali-cheie. Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ajung în a doua parte a zilei la Chișinău pentru a fi alături de președinta Maia Sandu la festivități, urmând ca cei trei șefi de stat să susțină un discurs comun în fața cetățenilor.

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