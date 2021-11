Dosarul a fost înregistrat la ICCJ în iunie 2020, însă această instanţă a stabilit ca procesul să înceapă în luna noiembrie 2021, cu o întârziere de 1 an şi 5 luni. La primul termen, astăzi, 5 noiembrie, Traian Băsescu nu s-a prezentat în sala de judecată, el fiind reprezentat de fostul ministrul al Justiţiei Valeriu Stoica.

Judecătorii au admis o cerere de intervenţie formulată de Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, care susţine că trebuie să fie parte în acest proces, deoarece în anul 2005 a fost obligat de o instanţă să-i plătească lui Băsescu daune, după ce l-a făcut „informator al Securităţii”. Drept urmare, magistraţii au decis astăzi să amâne procesul cu trei luni, respectiv până la 25 februarie 2022, pentru ca Ciuvică să citească actele de la dosar.

Prima instanță a decis că Băsescu a fost colaborator al Securității

Potrivit CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative despre colegii săi. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), instanţa de fond, a admis acţiunea CNSAS şi a decis că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.

Magistraţii de la CAB au avut nevoie de 9 luni pentru a motiva această decizie, iar în iunie 2020 dosarul a ajuns la Instanţa supremă – Secţia de contencios administrativ, după ce Traian Băsescu a formulat recurs.

Din documentele depuse în instanţă de CNSAS rezultă că Băsescu ar fi avut un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe.

Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenţia de a pleca în străinătate şi relaţii cu cetăţeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

Totodată, potrivit CNSAS, după o notă informativă dată de Traian Băsescu faţă de un coleg, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave româneşti care plecau în afara graniţelor ţării.

Traian Băsescu a negat că a colaborat cu Securitatea

În timpul procesului de la Curtea de Apel Bucureşti, Traian Băsescu a dezmințit că ar fi fost colaborator al fostei Securităţi comuniste. „Avem puncte de vedere total diferite, eu şi CNSAS. Ne va împăca un al treilea, judecătorul”, a spus, atunci, Băsescu.

Traian Băsescu a precizat în sala de judecată că nu a ştiut că i s-ar fi alocat un nume conspirativ.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, s-a apărat el.

