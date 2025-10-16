Horațiu Potra, vizat de un nou dosar

Procurorul general Alex Florența a anunțat, în cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă, că un dosar disjuns din cel privind tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024, în care este inculpat și Călin Georgescu, investighează felul în care arsenalul militar confiscat de la mercenarul Horațiu Potra a intrat în România.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza prin prisma datelor pe care deja le avem modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a declarat procurorul general.

Alex Florența spune că Horațiu Potra nu avea cum să depoziteze zeci de arme și muniție de război la Mediaș, fără complicitatea „unor funcționari”.



„E mai mult decât sigur că au fost sprijiniți în zona aceasta de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a afirmat Alex Florența.

Potra, trimis în judecată alături de Călin Georgescu

Mercenarul Horațiu Potra a fost trimis în judecată, între altele, în septembrie 2025, pentru constituirea unui grup paramilitar de 21 de persoane, care urma să deturneze un protest organizat împotriva anulării alegerilor prezidențiale. În acest dosar este inculpat și Călin Georgescu, candidatul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, înainte ca acestea să fie anulate.

Potra este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Potrivit rechizitoriului, Horațiu Potra a format un grup paramilitar de 21 de persoane, care a organizat, în decembrie 2024, o deplasare cu șapte autoturisme spre București, în care se aflau arme albe bastoane, spray-uri lacrimogene, boxuri, două pistoale și materiale pirotehnice extrem de periculoase. Scopul deplasării era acela de a participa la proteste violente, după decizia Curții Constituționale privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

„Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a primului inculpat (Călin Georgescu), în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, a transmis Parchetul General.

Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți pe 24 septembrie, în Dubai, în urma unui mandat international emis de justiția din România. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea acestora, urmând a fi parcurse procedurile judiciare de extrădare.

