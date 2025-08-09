Potrivit unor surse, un potențial acord pentru încheierea războiului Rusia-Ucraina ar putea permite Moscovei să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina din 2022. Această perspectivă a avut un impact imediat asupra piețelor financiare.

Producători de arme, afectați financiar de un posibil acord SUA-Rusia

În Germania, Rheinmetall a scăzut cu 1,2%, Hensoldt cu 6,4%, iar Renk cu 5%.

La Londra, BAE Systems și Babcock au pierdut din câștigurile anterioare. În sudul Europei, Leonardo (Italia) a scăzut cu 3,9%, iar Thales (Franța) cu 0,8%.

Aceste companii erau considerate beneficiare ale creșterii bugetelor de apărare în Europa.

Informațiile despre posibila detensionare a conflictului ridică însă semne de întrebare privind viitoarele comenzi militare.

Reacția generală a burselor, pozitivă

Paradoxal, bursele europene au avut o evoluție pozitivă. Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,3%, iar CAC 40 cu 0,4%.

DAX și FTSE 100 au rămas aproape neschimbate, afectate de performanțele slabe ale sectorului de apărare.

Lipsa declarațiilor oficiale lasă loc speculațiilor. Totuși, piețele reacționează deja la posibilitatea unor negocieri între Washington și Moscova.

Contextul declinului companiilor din apărare

Acestea ar putea influența nu doar situația geopolitică, ci și perspectivele financiare ale industriei de apărare, care a cunoscut o expansiune rapidă în contextul războiului Rusia-Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, vor avea o întâlnire pe 15 august în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, început în februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă a Rusiei.

Șeful statului ucrainean a declarat în repetate rânduri că nu este dispus să cedeze teritorii Rusiei. Totuși, nu este exclusă organizarea unui referendum în acest sens.

