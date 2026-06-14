Informația cu privire la oprirea producției în serie a mașinii Aurus și închiderea fabricii din Tatarstan provine de Serghei Țîganov, care administrează canalul de Telegram „Automobilul rusesc etc”.

Proiectul a eșuat și va fi închis, confirmă un expert auto afiliat la NAMI, institutul de stat care a dezvoltat mașina Aurus. „Nu au putut transforma jucăria prezidențială într-un brand care să fie produs în serie. Nu au putut. Au existat multe ambiții, dar zero justificare economică”, spune expertul din cadrul NAMI.

Potrivit acestui expert, mașina va fi produsă doar pentru oficialii guvernamentali.

Mașinile Aurus costă în prezent aproximativ 50 de milioane de ruble (aproape 600.000 de euro), în timp ce prețul limuzinei Senat restilizată în versiunea lungă începe de la 117 milioane de ruble (1,4 milioane de ruble).

La un astfel de preț, „nu există aproape nicio cerere pentru Aurus”, spune o sursă din industrie citată de „Russkii Avtomobil”.

Producția modelului Aurus a început în 2018 la uzina NAMI din Moscova, care a asamblat limuzinele pentru garajul Kremlinului.

Statul rus a alocat miliarde de ruble și a planificat o producție în masă de 5.000 de limuzine pe an. Cu toate acestea, producția s-a limitat doar la 100 de unități, în principal din cauza dificultății în a obține componentele necesare.

Potrivit expertului auto Serghei Aslanian, Aurus Senat nu este un produs suveran rusesc, cum pretinde Vladimir Putin, ci un derivat al mașinii germane Volkswagen Phaeton. „Este o mașină germană cu o suspensii complet chinezești”, afirmă el.