Caracteristicile produsului aflat în oferta Lidl

În oferta Lidl, ghiozdanul ergonomic este disponibil la prețul de 69,99 de lei, redus cu 22% de la 89,99 de lei. Produsul este conceput pentru elevi și dispune de mai multe compartimente, fiind potrivit pentru organizarea rechizitelor și a obiectelor necesare la școală.

Ghiozdanul are dimensiunile de 32 x 45 x 19 centimetri și un volum de 27 de litri. Acesta este prevăzut cu elemente reflectorizante, un detaliu util pentru vizibilitatea copiilor în timpul deplasărilor, și este disponibil în mai multe variante de culoare și model.

Alte produse din oferta Lidl care merită atenția clienților

În oferta pentru începutul noului an școlar se regăsesc și alte articole utile pentru elevi, de la ghiozdane și penare până la rechizite și accesorii pentru școală. Promoțiile sunt valabile până pe 30 august, în limita stocului disponibil.

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Caiet muzică, 24 file – 1,49 lei

Caiet biologie, 24 file – 1,49 lei

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